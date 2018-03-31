Молоды Вы или в пожилом возрасте, мужчина или женщина, Вы должны знать об остеопорозе. Это заболевание делает кости настолько хрупкими, что они легко ломаются. Как правило, заболевание подкрадывается незаметно, и чаще всего оказывается уже переломами костей. А серьезное течение заболевания дало повод для названия "остеопороз" - "немая эпидемия". Заболеть могут и мужчины, и женщины разного возраста. Известно, что остеопороз поражает каждую третью женщину и каждого двенадцатого мужчину после 50 лет. Больше всего часто это заболевание развивается у женщин на фоне гормональной перестройки организма после прекращения менструальной функции. Так что вопросы профилактики и лечения этой проблемы у женщин - компетенция врача гинеколога-эндокринолога.

Что такое остеопороз?

Остеопороз значит, что в ваших костях снижено содержание кальция, которое необходимо для поддержки их формы и прочности. Кроме того, изменяется структура костной ткани, изменяется ее масса. В результате значительно увеличивается риск переломов.

Клинические признаки болезни

Типичными симптомами остеопороза являются переломы позвоночника, шейки бедра и лучевой кисты в результате минимальной травмы: человеку достаточно оступиться или упасть. Переломы сопровождаются острой болью. И в случае с позвоночником могут напоминать клиническую картину инфаркта миокарда, плеврита или острого заболевания органов брюшной полости.

Насколько болезнь опасна

Деформация грудного отдела позвоночника может приводить к затрудненному дыханию через уменьшение пространства под ребрами, боли в боку, к нарушению мочеиспускания. У некоторых женщин постоянная боль вызывает повышенную чувствительность, невротизацию, чувство страха. Боль может приводить пациента к истерической реакции или, напротив, к депрессии.

Причины развития остеопороза

В процессе своей жизнедеятельности кости постоянно разрушаются и опять возобновляются. Если разрушение костей происходит быстрее, чем возобновление, то развивается остеопороз. В норме кость растет к 30-35 возрасту, достигая "пика" костной массы. Потом начинается естественное снижение костной массы, которая составляет не более 1% в год. У женщин в постменопаузальном периоде снижения костной массы может происходить быстрее, потому что дефицит эстрогенов содействует развитию остеопороза. Кости могут стать слабыми в результате длительного периода иммобилизации (недвижимости), а также в результате длительного и систематического приема некоторых лекарственных препаратов.

У кого наибольший риск заболеть остеопорозом?

Риск развития остеопороза есть практически у каждого из нас. Это зависит от наследственности, образа жизни. Однако обнаружены группы, которые наиболее подданы развитию этого заболевания:

* Женщины хрупкого телосложения со светлой кожей, бездетные или те, кто имеет только одного ребенка, женщины с семейным анамнезом переломов позвоночника и шейки бедра.

* Женщины, которые профессионально занимаются спортом.

* Женщины с ранней или искусственной менопаузой.

* Люди, которые принимают лекарственные препараты, косвенным действием которых является снижение костной массы.

* Женщины, которые много курят и злоупотребляют алкоголем.

* Сопутствующие заболевания со стороны органов желудочно-кишечного тракта, заболевания крови, почек и ревматические заболевания способствуют более быстрой потере плотности костей.

Профилактика остеопороза

Говоря о профилактике развития остеопороза, важно приложить усилие, чтобы сформировать высокий "пик" плотности костей. Этого можно достичь за счет питания продуктами с повышенным содержанием кальция. Суточное употребление кальция составляет, в среднем, 1200 мг в сутки.

Продукты питания с наибольшим содержанием кальция: молоко, сметана, твердый сыр, рыба вяленая с костями, сардины с костями, сухофрукты, орехи, семена, сельдерей, зеленый лук, капуста, зеленые оливки, хлеб черный.

Кроме солей кальция, регулярные физические упражнения способствуют увеличению "пика" костной массы. Во взрослом периоде наличие регулярного менструального цикла у женщин, применение контрацептивных средств, в частности - гормональных контрацептивов, способствуют сохранению костной массы.

Прямая связь между снижением уровня эстрогенов и развитием остеопороза выдвигает заместительную гормональную терапию на одно из первых мест в профилактике остеопороза. Но целесообразность ее назначения решает только врач после тщательного и всестороннего обследования.

Лечение остеопороза

В каждом конкретном случае терапия подбирается индивидуально. Кроме эстрогенов и препаратов кальция применяются препараты для прекращения потери костной массы, увеличения ее, уменьшения боли в позвоночнике и периферических кистах, лекарства для возобновления психоэмоционального состояния. Однако нужно напомнить, что лечение этой патологии в десятки раз дороже мер профилактики. Женщинам это стоит учитывать. У большинства людей остеопороз может быть в значительной мере предупреждено или вылечено, если потеря костной массы не достигла больших цифр. Многое зависит от Вас! Необходимо бережно относиться к своим костям, начиная с раннего детства и кончая глубокой старостью.

Прежде чем начинать лечение остеопороза, нужно обнаружить его характер

Остеопороз - самая распространенная патология опорно-двигательного аппарата, которая оказывается уменьшением количества костной массы на единицу объема, снижением прочности кости и повышением риска возникновения перелома.

В 85% всех случаев остеопорозом болеют женщины в период менопаузы и люди пожилого возраста. Иногда остеопороз может возникнуть в результате многообразных заболеваний внутренних органов и систем, в частности органов внутренней секреции, желудочного тракта, а также операций на них. Для ранней диагностики остеопороза проводят исследование костной ткани - денситометрию. С помощью этого безболезненного метода определяют плотность костной ткани.

Прежде чем начинать лечение остеопороза, нужно обнаружить его характер. Так, локальный (местный) остеопороз в большинстве случаев связан с недостаточной подвижностью конечности или ее обездвиживанием после переломов костей и больших ортопедических вмешательств на костях. Его наилучше лечить физиотерапевтическими средствами, массажем, специальными физическими упражнениями. Наиболее эффективными медикаментозными средствами здесь являются препараты витамина D3, что укрепляют костную ткань, - видеин-3, кальциевые и белково-минеральные добавки.

Системный (общий) остеопороз нуждается в применении специальных противоостеопорозных препаратов в сочетании с костеукрепляющими препаратами витамина D3 и кальция.

Лечение остеопороза у женщин, который предопределен менопаузой или оперативными вмешательствами, нуждается в применении препаратіо-антирезорбентов.

Что касается старческого остеопороза, его лечение, прежде всего, заключается в возобновлении костей, поэтому применяются препараты, которые стимулируют костеобразование, - остеохин, видеин-3, альфакальцидол, одновременно с препаратами кальция, белково-минеральными добавками, ретаболилом.

Эффективность лечения вторичного остеопороза, зависит от успеваемости лечения основного заболевания. Проблема заключается в том, что терапия основного заболевания может предусматривать медикаментозные средства, которые уменьшают костную массу, - тиреоидные гормоны, глюкокортикоиды, антикоагулянты, противосудорожные средства и тому подобное. Поэтому выбор антиостеопорозного средства зависит от того, какой именно лекарственный препарат обусловил остеопороз.

В случае остеопорозных переломов самым эффективным является применение базового препарата кальцитонина лосося - миакальцика, с помощью которого удается быстро ликвидировать болевой синдром и стабилизировать показатели денситометрического исследования.

В случае вторичного остеопороза, который возник на фоне эндокринных нарушений и их лечения, наиболее эффективным является назначение миокальцика с видеином-3 и белково-витаминной добавкой спирулиной.

Мужчинам, болеющим вторичным остеопорозом, предопределенным расстройствами механизмов всасывания кальция, а также при наличии другой тяжелой патологии органов пищеварения тоже целесообразно применять миокальцик.

Конечно, установить тип остеопороза и подобрать тактику рационального лечения с учетом половых, возрастных особенностей пациента, индивидуальных характеристик его организма может только специалист - врач ортопед-травматолог. В любом случае нельзя заниматься самолечением.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА

Физическая активность (гимнастика, аэробика, плавание, езда на велосипеде, бег, быстрая ходьба, занятие на тренажерах и тому подобное).

Обеспечение постоянного баланса кальциевого обмена. Этого можно достичь благодаря употреблению пищевых продуктов с достаточным содержанием кальция и приема препаратов кальция или белково-минеральных добавок. Для улучшения усвоения кальция целесообразно также применять препараты витамина D. Профилактику остеопороза с помощью препаратов кальция и витамина D следует проводить курсами длительностью 1 месяц с периодичностью 4 раза в год.

Отказ от вредных привычек, соблюдения оптимального режима труда и отдыха.

Гормонозаместительная терапия в случае патологического климакса. При этом постоянный контроль лечения должен осуществлять эндокринолог-гинеколог.

ЛЕЧЕБНАЯ ДИЕТА ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ

Если в организме недостаток витаминов и минеральных веществ (а это кальций, магний, фосфор, кремний, витамины С, D, Е, белки), он берет их из костей, в результате чего последние утончаются, легко ломаются. Поэтому понимание механизма заболевания определяет, как предотвращать болезнь.

Пищевой рацион должен обеспечивать постоянное поступление в организм упомянутых нутриентов. В первую очередь, употреблять зеленые слоеные овощи, лук, чеснок, корнеплоды (желательно их соки, прежде всего морковный), орехи, сою, горох, бобы, фасоль, сладкий перец, каши из необдертого зерна, высевки, кефир, йогурт, крестьянский сыр, персики, сливы, инжир, топинамбур.

Полезны продукты моря (морская капуста, лососевые рыбы, сардины, рыбий жир).

Ограничение употребления изделий из белой муки, соли, соды. Сахар следует заменить на мед, а напиток из натурального кофе - напитком из дубовых желудей (очистить, поджарить до бронзового цвета, постоянно стряхивая сковородку; растереть на порошок сразу, потому что отвердеют, охладить; в стакан воды добавить 1 столовую ложку порошка и варить 5-10 минут, процедить, добавить молоко, мед, пить два-три раза в неделю).

Важным источником кальция является яблочный уксус, который нужно пить ежедневно утром, в обед, вечером (в стакане теплой переваренной воды развести 1-2 чайных ложки уксуса и столько же меда - дозу индивидуальную).

Пить ключевую, а не водопроводную воду, не готовить еду в алюминиевой посуде. Не допускать привыкания к сигаретам и алкоголю.

ФИТОТЕРАПИЯ. Самой пригодной для профилактики остеопороза является трава спорыша, хвоща, листья подорожника, крапивы двудомной, корень одуванчика, корневища пырея, аира. Рекомендуется такая смесь: 50 г хвоща, 30 г листьев крапивы, 50 г травы спорыша. Столовую ложку взять на 2 стакана кипятка, варить 15-20 минут, процедить. Пить по полстакана 4 раза в день.

ГИДРОТЕРАПИЯ. Для улучшения обмена веществ желательно делать ванны, добавляя в воду отвар листьев грецкого ореха, травы тысячелистника, сена, ромашки, лаванды, майорана.

Ванна из листьев грецкого ореха: 300 г листьв залить на ночь холодной водой, утром вскипятить, влить в воду для ванны, одновременно можно добавить отвар корневищ аира. Температура воды в ванне - 37°С, воды должен быть до уровня сердца (при положении лежа), процедура длится около 20 минут, рекомендуется 3-4 раза в неделю, на курс 10-12 ванн. После ванны нужно отдохнуть в постели.

Олеся Донченко,



семейный врач.