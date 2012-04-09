Чай для похудения опасен для сердца

Британские врачи обвинили популярные в Европе и США марки травяного чая для похудения в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Виноват препарат сибутрамин, содержащийся в этих напитках.

Использование сибутрамина уже запрещено в странах ЕС и США. Обнаружено, что этот препарат может стать причиной повышения кровяного давления, грозит развитием инфаркта и инсульта. Кроме того, зафиксированы случаи осложнений при сочетании сибутрамина с другими лекарствами.

Безусловно, самым надежным и безопасным способом поддерживать вес в норме является сочетание сбалансированного питания и физических нагрузок. Тем, кто хочет помочь себе худеть с помощью напитков, врачи рекомендуют самостоятельно готовить имбирный чай.

likar.info