Компьютер является причиной ранних морщин - врач-косметолог
10:26, 09 апреля 2012Зарубежные новости
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Женщины начали рано стареть
Одной из причин раннего старения лица является работа за компьютером, заявил британский врач-косметолог Майкл Прейгер.
Он отметил, что среди его пациенток с признаками раннего старения лица большой процент женщин, сидящих перед монитором компьютера, передают «Подробности».
Подобное состояние медики уже описали термином "компьютерное лицо". Его симптомы – резкие морщины на лице, набухшие нижние веки, обвисающая кожа шеи у женщин сравнительно молодого возраста.
Причиной "компьютерного лица" врачи называют позу сидения за компьютером (опущенная голова) и непроизвольные гримасы, сопровождающие напряженную работу.
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