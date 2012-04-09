Компьютер является причиной ранних морщин - врач-косметолог

Одной из причин раннего старения лица является работа за компьютером, заявил британский врач-косметолог Майкл Прейгер.

Он отметил, что среди его пациенток с признаками раннего старения лица большой процент женщин, сидящих перед монитором компьютера, передают «Подробности».

Подобное состояние медики уже описали термином "компьютерное лицо". Его симптомы – резкие морщины на лице, набухшие нижние веки, обвисающая кожа шеи у женщин сравнительно молодого возраста.

Причиной "компьютерного лица" врачи называют позу сидения за компьютером (опущенная голова) и непроизвольные гримасы, сопровождающие напряженную работу.