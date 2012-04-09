Черемша борется с весенним авитаминозом

На столичных рынках начали продавать черемшу. Диетологи советуют употреблять черемшу в сыром виде. Говорят, это предотвращает весенние авитаминозы.

"Во время весеннего авитаминоза человек становится вялым и быстро устает. Люди начинают употреблять много свежих овощей и фруктов. Толку от них мало, потому что их выращивают на нитратных почвах. Лучше с весенним авитаминозом борется черемша. В ее листьях содержится много витаминов, которые так необходимы ослабленному организму. Салат из черемши следует употреблять ежедневно. Лучше есть его вечером, потому что черемша имеет сильный запах чеснока", - рассказал столичный диетолог Владислав Карпенко.

"Листья черемши имеют большое количество витамина С, минеральные вещества, каротин, клетчатку, сахар и микроэлементы. В ней есть фитонциды с выраженным антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Они укрепляют нервную систему, стимулируют деятельность сердечно-сосудистой системы и улучшают обмен веществ. Черемша эффективно борется с кашлем, бронхитом и ревматизмом. Водный настой листьев черемши употребляют при простудных заболеваниях, атеросклерозе и для общего укрепления организма ", - добавил он.

Из черемши готовят начинки для пирогов, добавляют в мясные и рыбные блюда.

"Полезнее всего есть ее в сыром виде. Во время тепловой обработки все витамины и полезные вещества разрушаются. Лучше делать из черемши салат. Листья мелко режут, добавляют соль, перец и заправляют сметаной. Чтобы салат получился вкуснее, в него можно добавить вареное яйцо или картофелину".

Злоупотреблять черемшой нельзя. Дневная норма - не более 20 листов. Не стоит употреблять ее беременным женщинам и больным эпилепсией. Противопоказана черемша при панкреатитах, гепатитах, воспалениях желудка и кишечника.

gazeta.ua