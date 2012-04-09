В Нигерии рухнула переполненная церковь: погибли женщины и дети

22 человека погибли и 31 ранен, когда в центральном штате Нигерии Бенуэ под ударами грозы рухнула христианская церковь.

Среди жертв - 16 женщин и четыре ребенка, сообщает радио «Свобода» со ссылкой на агентство "Франс-пресс".

По словам представителя нигерийского правительства, в ночь на воскресенье в городе Адамгбэ около католической церкви проходила пасхальная ночная служба под открытым небом. Начавшаяся сильная гроза с дождем вынудила около трех тысяч верующих побежать внутрь храма, одна стена которого внезапно рухнула под напором ветра и погребла под собой людей.