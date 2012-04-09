Чем полезен базилик?

Базилик — один из наиболее эффективных с оздоровительной точки зрения растений. Он защищает организм от грибковых инфекций, вирусов, вредоносных бактерий. сообщают зарубежные СМИ.

Базилик имеет дезинфицирующие свойства. Содержит эфирные масла, витамины В1, В2, РР, аскорбиновую кислоту. Является мочегонным и глистогонным средством. Хорошо стимулирует иммунную систему. Обладает антиканцерогенными и вяжущими свойствами. Способствует заживлению язв в полости рта, облегчает дыхание при астме, снижает в крови уровень холестерина. Убивает 99% бактерий, вызывающих неприятный запах во рту, зубной налет и кариес.

Также это растение очищает почки и снижает уровень мочевой кислоты. А она, как известно, один из основных виновников появления камней в почках. Кроме того, их растворению способствуют некоторые компоненты эфирных масел, что есть в базилике.