О чем свидетельствуют боли в сердце?

Итак, у человека появилась боль в левой половине грудной клетки, там, где находится сердце. О чем это может свидетельствовать?

1. Боль после физической нагрузки

2. Боль при простуде

Такую боль тоже не следует оставлять без внимания. Она может быть как реакцией на микробные токсины, так и первой ласточкой ревматизма или миокардита (воспаления сердечной мышцы).

Как провериться? Уточнить причину боли поможет кардиолог или ревматолог, который тщательно выслушает сердечные тоны, назначит общий и биохимический анализ крови, ЭКГ, УЗИ сердца и другие необходимые исследования.

3. Боль в покое

Длительная ноющая, покалывающая боль, разлитая по левой половине груди, возникающая в покое, а зачастую на фоне волнения? Это нервное. Наиболее вероятные причины – вегетативная дисфункция и депрессия.

Как провериться? Проконсультироваться с психоневрологом. Не бойтесь, в «психи» вас никто записывать не будет, а без лечения эти недуги могут нанести серьезный ущерб и здоровью, и настроению.

4. Боль при движениях

Боль в левой половине грудной клетки не всегда связана с сердцем, особенно у молодых людей.

Если при глубоком дыхании, поворотах туловища и взмахах руками появляются колющие боли в области сердца – не спешите причислять себя к «сердечникам». Причину неприятных ощущений имеет смысл поискать среди заболеваний опорно-двигательного аппарата. В первую очередь стоит исключить остеохондроз грудного отдела позвоночника, сколиоз, воспаление межреберных нервов и мышц.

Как провериться? Сходить к неврологу или ортопеду, а справиться с болью помогут противовоспалительные препараты, мануальная терапия и лечебная гимнастика.

5. Боль, связанная с приемом пищи

Случается, что «сердце» начинает ныть при переедании, после приема жирной или острой пищи, или, наоборот, на голодный желудок. Такая боль возникает из-за общей иннервации сердца и органов брюшной полости, и может быть проявлением гастрита, язвенной болезни желудка, панкреатита, холецистита или вздутия кишечника.

Как провериться? Распознать источник боли поможет терапевт, возможно, понадобится консультация гастроэнтеролога.

6. Боль с сыпью

Резкая боль в грудной клетке, особенно в сочетании с высыпаниями на коже по ходу межреберных промежутков, появляется при опоясывающем герпесе. Болеют им, как правило, взрослые, потому что у детей тот же вирус вызывает всем известную ветрянку.

Как провериться? Это вам к дерматологу или инфекционисту, в арсенале которых имеются противовирусные и обезболивающие средства.

Случается, что никакой боли в области сердца нет, но ощущенение, что «что-то не так» не проходит. А все потому что сердце:

«Неправильно» стучит

1. Ощущение «лишних» ударов сердца

Случается, что среди нормального ритмичного биения сердца проскальзывают как бы лишние, внеочередные удары, после которых обычно следует пауза. Эти внеочередные сокращения сердца называются экстрасистолами. Они могут возникать и у совершенно здоровых людей (до 1500 в сутки). В таком случае они обычно не ощущаются человеком и не представляют опасности для здоровья. Если экстрасистол много и они причиняют дискомфорт, не теряйте времени – идите к врачу.

Как провериться? Диагностикой и лечением таких заболеваний занимается кардиолог. Как правило, проводится суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру для выяснения вида и количества экстрасистол. Чтобы докопаться до причины «лишних» ударов, пациентов направят на дополнительное обследование.

2. Очень быстрое сердцебиение

Быстрое сердцебиение, или тахикардия, может быть нормальной реакцией на физическую или эмоциональную нагрузку, повышение температуры тела. Если учащенное сердцебиение возникает в покое, причем пульс разгоняется до 160-180 ударов в минуту (его бывает сложно сосчитать), при этом кружится голова или наступает обморок, такое состояние называется пароксизмальной тахикардией.

Как провериться? Посчитать пульс. Если он зашкаливает за 180-200 ударов в минуту – вызывайте «скорую». Врачи остановят пароксизм и направят в больницу, где специалисты в спокойной обстановке займутся поиском причин этого состояния и профилактическим лечением.

3. Неритмичное сердцебиение

Если сердце вдруг застучало «вразнобой», то есть удары следуют через разные промежутки времени – внимание! Скорее всего, это приступ мерцательной аритмии.

Как провериться? Проверяться потом будем, а сейчас немедленно звоните «03». Восстановление нормального ритма при мерцательной аритмии проводится в больнице кардиологического профиля. После чего врач индивидуально подбирает лечение, направленное на профилактику новых приступов.

После 30 лет, даже если сердце не беспокоит, следует хотя бы раз в месяц измерять давление и раз в год делать ЭКГ. Эти несложные меры помогут распознать заболевания сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях и вовремя заняться лечением.

Неотложная помощь при стенокардии

1. Уложить человека, обеспечить приток свежего воздуха.

2. Дать под язык таблетку нитроглицерина.

3. При отсутствии эффекта давать по 1 таблетке каждые 3-5 мин.

4. Если боль не прошла после приема 4-5 таблеток нитроглицерина, дать любое обезболивающее и срочно вызывать скорую помощь – это может быть началом инфаркта миокарда!

Если она возникает приступами и связана с физической нагрузкой; сосредоточена за грудиной (может отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, под лопатку) и ощущается как жжение, давление, сжатие – не стоит откладывать визит к кардиологу. Скорее всего мы имеем дело с проявлением стенокардии – одной из форм ишемической болезни сердца.

Как провериться? Сделать электрокардиограмму (ЭКГ), стресс-ЭКГ (запись кардиограммы при нагрузке) и суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру.

Неотложная помощь при аритмии

1. Уложить человека, обеспечить приток свежего воздуха.

2. Если человек в сознании, предложить ему сделать глубокий вдох и сильно натужиться. Иногда это прерывает приступ аритмии.

3. Если это не помогло, или человек без сознания, – сделать массаж области т.н. синуса сонной артерии – для этого надо нажать (на 1-2 сек, не более!) на шею в 5 см назад от правого угла нижней челюсти (немного назад и вниз от правого уха). Этот способ не стоит применять у пожилых, поскольку у них вероятен атеросклероз сонных артерий, и можно нарушить целостность сосуда.

4. Если это не помогло, а человек без сознания, и есть признаки нарушения кровообращения (посинение губ и выраженная бледность), можно попробовать прервать тахикардию прямым сильным ударом в середину грудной клетки. Этот способ оправдан, только если есть опасность для жизни человека.

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