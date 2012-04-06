На Эйфелевой башне упал лифт

Пострадавших, по счастливой случайности нет, но озабоченность специалистов вызвал тот факт, что у лифта не сработали аварийные тормоза.

В ходе ремонтно-испытательных работ на Эйфелевой башне в Париже с 15-метровой высоты рухнул и разбился лифт, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Le Parisien.

Издание отмечает, что по чистой случайности в этот момент кабина была пуста, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

Администрация башни рассматривает произошедшее со всей серьезностью. Озабоченность специалистов вызвало то обстоятельство, что не сработали аварийные тормоза, которые должны были остановить падение лифта.

Для выяснения причин неполадок уже создана техническая комиссия, от которой ждут рекомендаций по ремонту всей системы.

Плановый ремонт аварийного лифта длился несколько недель. После обычных для таких случаев испытаний его должны были ввести в эксплуатацию и открыть для посетителей башни.

Ежегодно Эйфелеву башню посещает около семи миллионов туристов.