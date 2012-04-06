Биодизель более опасен для окружающей среды, чем бензин

Брюссель. 6 апреля. УНИАН. Биодизель является более опасным для окружающей природной среды, чем обычный дизель или бензин.

Как сообщает бельгийское агентство Belga, об этом свидетельствуют результаты исследования нидерландской компании СЕ Delft, заказанные Greenpeace.

Согласно результатам, практически все виды биодизеля и этанола являются хуже по своему влиянию на природу, чем обычные бензины.

В ходе исследования учитывались выбросы СО2 в атмосферу при сжигании разных видов топлива; территория, необходимая для его производства, а также количество химических удобрений, необходимых для выращивания сырья для производства биотоплива.

В результате исследования было установлено, что наименее безопасным для окружающей среды топливом для автомобилей является метанол, произведенный из глицерина, биометанол, произведенный из остатков древесины, а также электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников.