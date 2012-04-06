Новая диета: минус 2 кг за 3 дня

Вздутие живота, слабость и головная боль весной свидетельствуют о том, что следует очистить кишечник. Диетолог Ирина Михайлюта советует прибегнуть к диете, которая очистит кишечник и поможет сбросить 2 лишних килограмма за три дня.

"Печень и желудок не всегда могут справиться со своей работой, - говорит Ирина Олеговна. - Разгрузочные дни улучшают работу органов. Для начала хотя бы на три дня исключите из рациона молочные продукты, мясо, пищевые добавки, сладкое, хлеб и мучные изделия".

Советует полностью отказаться от кофе и чая.

"Ограничьте употребление кофе и чая в течение разгрузочных дней. Вы должны облегчить работу печени и пищеварительной системы. Предварительно лучше проконсультироваться с врачом. Такой диеты уместно придерживаться раз в месяц".

Диетолог советует начинать день с фруктов и фреша.

"На завтрак ешьте фрукты, пейте разбавленный водой фруктовый сок. Можно приготовить салат из банана, киви, апельсина или грейпфрута. Клетчатка, которая содержится во фруктах, выводит холестерин и шлаки из организма. Заварите фиточай из шиповника, жасмина, акации и листьев малины".

На обед лучше перекусить супом. В течение дня может мучить голод, потому что желудок требует больше пищи.

"Приготовьте легкий супчик. Если продолжаете испытывать голод, не вздумайте перекусывать конфетами и печеньем, как привыкли раньше. Съешьте кусок болгарского перца или твердого нежирного сыра. Сладкий перец стимулирует пищеварение, предупреждает ожирение и укрепляет кровеносные сосуды. Можно пожевать кусочек моркови или сельдерея. Фруктовый сок, разведенный с горячей водой, успокоит пищеварительную систему лучше перекуса на ходу или у компьютера ".

Ужин заменит легкий овощной салат из перца и брокколи с листьями шпината.

"Заправить салат лучше лимонным соком или чайной ложкой оливкового масла. К салату можно отварить неочищенный рис или картофель в мундирах", - говорит диетолог Ирина Михайлюта.

gazeta.ua