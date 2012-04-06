Диеты меняют характер

Совместные исследования ученых Чикагского и Калифорнийского Университетов показали, что ограничение питания может менять характер человека. Так, есть объяснения тому, почему диеты делают женщин раздражительными и агрессивными.

Эксперимент с участием американских женщин показал, что дамы, не находясь на диете, употребляли любимые лакомства и выбирали для просмотра романтические кинокомедии, а прибегнув к диетам, основу которых составляли овощи и фрукты, те же самые женщины выбирали жесткие фильмы, в том числе – фильмы ужасов.

Кроме того, следствием сокращения питания может также стать депрессия.

likar.info