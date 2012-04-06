Почему женщины забывают о контрацепции?
"Я безумно хочу забеременеть"
Почти каждая женщина, использующая контрацептивы, забывает принять от двух до десяти таблеток в год.
Самые забывчивые – женщины 30-34 лет, которые просто устают постоянно помнить о том, что каждый день в одно и то же время должны принимать таблетки.
Но иногда, как считает французский гинеколог и психотерапевт Мишель Лашовски (Michele Lachowsky), такая забывчивость имеет скрытый смысл: «Я не должна забеременеть, но я этого безумно хочу».
Причины этого желания могут быть разными. Девушка-подросток ищет подтверждения того, что она уже созрела и может считать себя полноценной женщиной.
Для женщины после 45 беременность служит доказательством того, что молодость еще не ушла окончательно. И для очень многих это бессознательная попытка удержать мужчину, связь с которым кажется недостаточно прочной.