Почему женщины забывают о контрацепции?

Поч­ти каж­дая жен­щи­на, ис­поль­зу­ю­щая кон­тра­цеп­ти­вы, за­бы­ва­ет при­нять от двух до де­ся­ти таб­ле­ток в год.

Са­мые за­быв­чи­вые – жен­щи­ны 30-34 лет, ко­то­рые прос­то ус­та­ют по­сто­ян­но пом­нить о том, что каж­дый день в од­но и то же вре­мя долж­ны при­ни­мать таб­лет­ки.

Но иног­да, как счи­та­ет фран­цуз­ский ги­не­ко­лог и пси­хо­те­ра­певт Ми­шель Ла­шов­ски (Michele Lachowsky), та­кая за­быв­чи­вость име­ет скры­тый смысл: «Я не долж­на за­бе­ре­ме­неть, но я это­го без­ум­но хо­чу».

При­чи­ны это­го же­ла­ния мо­гут быть раз­ны­ми. Де­вуш­ка-под­рос­ток ищет под­тверж­де­ния то­го, что она уже со­зре­ла и мо­жет счи­тать се­бя пол­но­цен­ной жен­щи­ной.

Для жен­щи­ны пос­ле 45 бе­ре­мен­ность слу­жит до­ка­за­тельст­вом то­го, что мо­ло­дость еще не ушла окон­ча­тель­но. И для очень мно­гих это бес­соз­на­тель­ная по­пыт­ка удер­жать муж­чи­ну, связь с ко­то­рым ка­жет­ся не­до­ста­точ­но проч­ной.

dytyna.info