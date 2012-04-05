В Англии введены ограничения на воду

Семь водопроводных компаний на юге и востоке Англии, обслуживающих более 20 миллионов человек, вводят с четверга ограничение на использование воды.

Практически полное отсутствие осадков привело к понижению уровня воды в водоемах по всей стране. Уже в конце февраля Лондон и ряд прилегающих к нему графств южной и юго-восточной Англии были объявлены зоной засухи. Сейчас власти издали предупреждения о возможной засухе и в центральных районах, вплоть до Йоркшира, сообщает РИА Новости.

Южная и юго-восточная часть Англии объявлены зоной засухи.

Водопроводные компании, включая Thames Water, обеспечивающую водой Лондон, вводят запрет на использование шлангов при поливе садов, мытье машин и наполнении бассейнов. При этом, для полива садов разрешается использовать лейки. За неисполнение требований англичане могут столкнуться со штрафом в тысячу фунтов стерлингов.

Компании обещают также начать проверки возможных утечек воды и ликвидировать их.

Использовать шланги разрешено лишь на спортивных площадках, принимающих крупные национальные и международные соревнования, объектах, где очистка территории из шланга связана с соблюдением мер гигиены и безопасности, и автомойках.

По мнению Агентства по делам окружающей среды, использование шланга для полива сада и домашних работ расхолаживает людей и ведет к бесполезной трате пресной воды.

В опубликованном несколько недель назад докладе агентства говорится о том, что новый запрет затронет и фермеров, а, следовательно, и цены на овощи и другую сельхозпродукцию.

О негативных последствиях нового ограничения уже заявили некоторые предприниматели, например, компании, работающие с садовыми ландшафтами.