Как влияет на здоровье посуда, в которой готовят еду

То, как мы обыч­но го­то­вим, за­ви­сит от на­ших при­страс­тий в еде. А в чем мы это де­ла­ем — от на­ших при­вы­чек. Сто­ит вни­ма­тель­нее от­нес­тись к вы­бо­ру по­су­ды: она вли­я­ет не толь­ко на вкус и ка­чест­во при­го­тов­лен­ной пи­щи, но и на на­ше здо­ровье. Про­дук­ты для сво­е­го сто­ла мы вы­би­ра­ем все тща­тель­нее: всем из­вест­но, что на­ше са­мо­чувст­вие за­ви­сит от то­го, что мы едим. Ме­нее тре­бо­ва­тель­ны мы к ма­те­ри­а­лам, из ко­то­рых из­го­тов­ле­на на­ша ку­хон­ная ут­варь: пласт­мас­са или стек­ло, алю­ми­ний или чу­гун, ке­ра­ми­ка или ла­тунь...

Ас­со­ци­а­ции по­тре­би­те­лей, эко­ло­ги, уче­ные и ме­ди­ки предо­сте­ре­га­ют от по­па­да­ния в наш ор­га­низм ток­сич­ных ве­ществ в ре­зуль­та­те ис­поль­зо­ва­ния не­ко­то­рых ви­дов по­су­ды.

Про­из­во­ди­те­ли же утверж­да­ют, что при­чин для бес­по­койст­ва нет: до­ста­точ­но пра­виль­но поль­зо­вать­ся ку­хон­ной ут­варью и знать, из че­го она сде­ла­на и для че­го пред­на­зна­че­на. У каж­дой по­су­ды есть свои пре­иму­щест­ва. Но есть и не­до­стат­ки, ко­то­рые мы по­рой не­до­оце­ни­ва­ем. Наш об­зор ку­хон­ной ут­ва­ри по­мо­жет луч­ше во всем разо­брать­ся.

Алю­ми­ний: не каж­дый день

Эта по­су­да лег­кая, не слиш­ком до­ро­гая и до­воль­но дол­го­веч­ная. Быст­ро рас­прост­ра­ня­ет теп­ло, не под­вер­га­ет­ся кор­ро­зии. Но ос­нов­ной риск — воз­мож­ность ток­сич­но­го дейст­вия алю­ми­ния на кост­ную и нер­в­ную сис­те­му.

Его час­тич­ки по­па­да­ют в наш ор­га­низм в ре­зуль­та­те кон­так­та с кис­лы­ми про­дук­та­ми (то­ма­ты, ли­мон, аб­ри­кос, ща­вель...). А ис­сле­до­ва­ние, про­ве­ден­ное во Фран­ции в 2000 го­ду*, вы­яви­ло по­вы­ше­ние рис­ка воз­ник­но­ве­ния бо­лез­ни Аль­ц­гей­ме­ра сре­ди тех, кто пил во­до­про­вод­ную во­ду с со­дер­жа­ни­ем алю­ми­ния бо­лее чем 100 мик­ро­грам­мов на литр.

Наш со­вет: алю­ми­ни­е­вую по­су­ду мож­но ис­поль­зо­вать вре­мя от вре­ме­ни. Ка­чест­вен­ная алю­ми­ни­е­вая по­су­да име­ет до­воль­но тол­с­тые стен­ки и проч­ную окис­ную плен­ку, за­щи­ща­ю­щую от окис­ле­ния под дейст­ви­ем кис­лых про­дук­тов, — та­кая по­су­да наибо­лее без­опас­на.

* На­цио­наль­ным ин­сти­ту­том здра­во­ох­ра­не­ния и ме­ди­цин­ских ис­сле­до­ва­ний (INSERM) — www.inserm.fr

Си­ли­кон: ис­сле­до­ва­ния про­дол­жа­ют­ся

Си­ли­ко­но­вая по­су­да об­ла­да­ет ес­тест­вен­ны­ми ан­ти­при­гар­ны­ми свойст­ва­ми: лю­бое го­то­вое блю­до лег­ко из­влечь, прос­то ото­гнув край элас­тич­ной фор­мы.

Она осо­бен­но хо­ро­ша для при­го­тов­ле­ния из­де­лий из те­с­та и мень­ше под­хо­дит для суф­ле и за­пе­ка­нок — из-за эф­фек­та за­по­те­ва­ния, ко­то­рый да­ет си­ли­ко­но­вая по­верх­ность. По­это­му из­де­лия луч­ше вы­ни­мать из фор­мы не­мед­лен­но, еще го­ря­чи­ми, что­бы со­хра­нить ру­мя­ную хрус­тя­щую ко­роч­ку.

Стой­кость си­ли­ко­на к воз­дейст­вию вы­со­ких тем­пе­ра­тур до сих пор изу­ча­ет­ся: од­на из раз­но­вид­нос­тей этой по­су­ды (на ба­зе на­сы­щен­но­го кис­ло­ро­дом си­ли­ко­на) бы­ла за­пре­ще­на в Швей­ца­рии из-за по­тен­ци­аль­ной опас­нос­ти для здо­ровья.

Наш со­вет: вы­би­рай­те фор­мы с мак­си­маль­ной тер­мос­той­костью и ни­ког­да не пре­вы­шай­те ре­ко­мен­до­ван­ной тем­пе­ра­ту­ры.

Не­р­жа­ве­ю­щая сталь: ка­чест­во на­дол­го

Са­мый рас­прост­ра­нен­ный ма­те­ри­ал для из­го­тов­ле­ния ско­во­род и каст­рюль — сплав же­ле­за, хро­ма и ни­ке­ля. По­су­да из не­р­жа­ве­ю­щей ста­ли проч­на, прак­тич­на и без­опас­на. Од­на­ко лю­дям с ал­лер­ги­ей на ни­кель та­кую по­су­ду ис­поль­зо­вать не ре­ко­мен­ду­ет­ся.

Мар­ки­ров­ка «Сталь 10/18» или «Хи­рур­ги­чес­кая сталь» озна­ча­ет, что это сталь очень вы­со­ко­го ка­чест­ва, ста­би­ли­зи­ро­ван­ная и устой­чи­вая к кор­ро­зии. Та­кие из­де­лия не сле­ду­ет пе­ре­гре­вать: по­ли­ро­ван­ные по­верх­нос­ти чер­не­ют и по­кры­ва­ют­ся не­смы­ва­е­мы­ми раз­во­да­ми.

Наш со­вет: вы­би­рай­те ка­чест­вен­ную толс­тос­тен­ную по­су­ду с дном ти­па «сэнд­вич», ко­то­рое рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­ет теп­ло, да­вая воз­мож­ность го­то­вить с ми­ни­маль­ным ко­ли­чест­вом мас­ла и во­ды. Пред­по­чти­тель­нее крыш­ки из не­р­жа­ве­ю­щей ста­ли: они от­ра­жа­ют теп­ло внутрь по­су­ды, по­зво­ляя со­кра­тить вре­мя тер­мо­об­ра­бот­ки.

Плас­тик: не пе­ре­гре­вать

По­су­да лег­кая, не­бью­ща­я­ся, хо­ро­шо со­хра­ня­ет про­дук­ты, от­ли­ча­ет­ся не­вы­со­кой це­ной и ком­пакт­ностью. Ча­ще все­го мы ис­поль­зу­ем ее для при­го­тов­ле­ния пи­щи в мик­ро­вол­но­вой пе­чи.

Од­на­ко не вся пласт­мас­со­вая по­су­да тер­мос­той­ка. По­это­му на­гре­вать ее не ре­ко­мен­ду­ет­ся — за ис­клю­че­ни­ем спе­ци­аль­ных ем­кос­тей, пред­на­зна­чен­ных для раз­мо­роз­ки про­дук­тов.

При дли­тель­ном ли­бо силь­ном на­гре­ва­нии мо­ле­ку­лы пласт­мас­сы мо­гут про­ник­нуть в пи­щу, осо­бен­но в со­дер­жа­щие жир про­дук­ты (мя­со, тво­рог...). Не ре­ко­мен­ду­ет­ся класть го­ря­чую или жир­ную пи­щу в плас­ти­ко­вые ем­кос­ти (жир лег­ко впи­ты­ва­ет в се­бя все вред­ные ве­щест­ва). То же са­мое вер­но и по от­но­ше­нию к пи­ще­вой плен­ке, так как она не очень тер­мо­ус­той­чи­ва.

Наш со­вет: плас­тик иде­а­лен для су­хих и хо­лод­ных про­дук­тов. При разо­гре­ва­нии еды в мик­ро­вол­нов­ке от­да­вай­те пред­по­чте­ние стек­лу.

Медь: для осо­бых слу­ча­ев

Она ров­но дер­жит теп­ло, быст­ро на­гре­ва­ет­ся, мед­лен­но осты­ва­ет, пи­ща не при­го­ра­ет. Не­до­ста­ток — спо­соб­ность к окис­ле­нию: медь мо­жет всту­пать в ре­ак­цию с азот­ной кис­ло­той, со­дер­жа­щей­ся в мо­ю­щих средст­вах. Час­то из­нут­ри по­су­ду по­кры­ва­ют дру­гим ме­тал­лом, что­бы медь не со­при­ка­са­лась на­пря­мую с про­дук­та­ми. Ка­чест­вен­ная по­су­да из ме­ди сто­ит до­ро­го.

Наш со­вет: ис­поль­зуй­те ее для при­го­тов­ле­ния ва­ренья — иде­аль­ное рас­пре­де­ле­ние теп­ла убе­ре­жет от при­го­ра­ния са­ха­ра.

Ке­ра­ми­ка: тра­ди­ции и эко­ло­гич­ность

Ке­ра­ми­ка не вы­де­ля­ет ни­ка­ких вред­ных ве­ществ. В гор­шоч­ках из не­обож­жен­ной гли­ны мож­но го­то­вить без во­ды и жи­ра — если пред­ва­ри­тель­но не­на­дол­го опус­тить по­су­ди­ну в во­ду. Но не­гла­зи­ро­ван­ную ке­ра­ми­ку не­льзя мыть с ис­поль­зо­ва­ни­ем мо­ю­щих средств. Ке­ра­ми­ка до­воль­но тя­же­лая, гро­мозд­кая и бьет­ся. Кро­ме то­го, хо­лод­ную ке­ра­ми­ку не­льзя ста­вить в разо­гре­тую ду­хов­ку.

Наш со­вет: чи­тай­те мар­ки­ров­ку — крас­ки, ко­то­ры­ми по­кры­та по­су­да, мо­гут вы­де­лять ток­си­ны.

Чу­гун: поч­ти иде­ал

По­су­да проч­ная, дол­го­веч­ная, рав­но­мер­но на­гре­ва­ет­ся, хо­ро­шо вы­дер­жи­ва­ет вы­со­кие тем­пе­ра­ту­ры. Зна­то­ки на­ста­ива­ют на ско­во­ро­дах и со­тей­ни­ках без по­кры­тия: при­го­тов­лен­ная в них еда име­ет наи­луч­шие вку­со­вые ка­чест­ва. Пе­ред на­ча­лом ис­поль­зо­ва­ния чу­гун сле­ду­ет про­греть с не­боль­шим ко­ли­чест­вом мас­ла, а пос­ле ис­поль­зо­ва­ния — про­те­реть сал­фет­кой, про­пи­тан­ной мас­лом, и хра­нить в та­ком ви­де.

Наш со­вет: не ис­поль­зуй­те аб­ра­зив­ные ве­щест­ва — пи­ща бу­дет при­ста­вать ко дну.

Стек­ло: хруп­кая кра­со­та

По­су­да из стек­ла эко­ло­гич­на, до­ста­точ­но прак­тич­на, вы­гля­дит очень эс­те­тич­но, ее мож­но ис­поль­зо­вать и для при­го­тов­ле­ния блюд, и для их сер­ви­ров­ки. Но она бьет­ся, не вы­дер­жи­ва­ет кон­трас­та тем­пе­ра­тур, иног­да ее труд­но от­мыть.

Наш со­вет: об­ра­щай­те вни­ма­ние на мар­ки­ров­ку — там ука­за­ны сте­пень тер­мос­той­кос­ти и то, яв­ля­ет­ся ли эта по­су­да не­бью­щей­ся и уда­роп­роч­ной.

Де­ре­во: ес­тест­вен­ность

Глав­ный не­до­ста­ток: если по­верх­ность по­вреж­де­на и на ней оста­ют­ся мик­ро­час­ти­цы пи­щи, это со­зда­ет бла­гоп­ри­ят­ную поч­ву для мик­ро­бов. Наибо­лее стой­ким в этом от­но­ше­нии счи­та­ет­ся бам­бук.

Наш со­вет: де­ре­вян­ную ут­варь мож­но чис­тить круп­ной со­лью и про­ти­рать бе­лым ук­су­сом, это по­зво­лит устра­нить и мик­ро­бов, и за­па­хи.

Вни­ма­ние к ан­ти­при­гар­ным по­кры­ти­ям

Они по­зво­ля­ют го­то­вить с ми­ни­маль­ным ко­ли­чест­вом мас­ла и да­ют воз­мож­ность пи­тать­ся с боль­шей поль­зой для здо­ровья. Но ис­поль­зо­вать ско­во­род­ки и каст­рюли с ан­ти­при­гар­ным по­кры­ти­ем сто­ит толь­ко до­ка­зан­но вы­со­ко­го ка­чест­ва.

Экс­пер­ты Аме­ри­кан­ско­го агент­ст­ва за­щи­ты окру­жа­ю­щей сре­ды, опи­ра­ясь на ис­сле­до­ва­ния, про­ве­ден­ные в июле 2005 го­да*, пре­дуп­реж­да­ют: ис­поль­зо­ва­ние по­су­ды с низ­ко­ка­чест­вен­ным по­ли­мер­ным по­кры­ти­ем мо­жет быть свя­за­но с рис­ком вы­де­ле­ния кан­це­ро­ген­ных ве­ществ.

Для чист­ки по­су­ды та­ко­го ти­па не­льзя ис­поль­зо­вать аб­ра­зи­вы и рас­ка­лять ее до вы­со­ких тем­пе­ра­тур, осо­бен­но без пи­щи. Ме­нять по­су­ду с ан­ти­при­гар­ным по­кры­ти­ем нуж­но, как толь­ко на­ру­ша­ет­ся его це­лост­ность и по­верх­ность утра­чи­ва­ет пер­во­на­чаль­ный вид.

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