Как влияет на здоровье посуда, в которой готовят еду
Алюминий, силикон, медь, пластик, чугун, нержавеющая сталь... Как разобраться в этом?..
То, как мы обычно готовим, зависит от наших пристрастий в еде. А в чем мы это делаем — от наших привычек. Стоит внимательнее отнестись к выбору посуды: она влияет не только на вкус и качество приготовленной пищи, но и на наше здоровье. Продукты для своего стола мы выбираем все тщательнее: всем известно, что наше самочувствие зависит от того, что мы едим. Менее требовательны мы к материалам, из которых изготовлена наша кухонная утварь: пластмасса или стекло, алюминий или чугун, керамика или латунь...
Ассоциации потребителей, экологи, ученые и медики предостерегают от попадания в наш организм токсичных веществ в результате использования некоторых видов посуды.
Производители же утверждают, что причин для беспокойства нет: достаточно правильно пользоваться кухонной утварью и знать, из чего она сделана и для чего предназначена. У каждой посуды есть свои преимущества. Но есть и недостатки, которые мы порой недооцениваем. Наш обзор кухонной утвари поможет лучше во всем разобраться.
Алюминий: не каждый день
Эта посуда легкая, не слишком дорогая и довольно долговечная. Быстро распространяет тепло, не подвергается коррозии. Но основной риск — возможность токсичного действия алюминия на костную и нервную систему.
Его частички попадают в наш организм в результате контакта с кислыми продуктами (томаты, лимон, абрикос, щавель...). А исследование, проведенное во Франции в 2000 году*, выявило повышение риска возникновения болезни Альцгеймера среди тех, кто пил водопроводную воду с содержанием алюминия более чем 100 микрограммов на литр.
Наш совет: алюминиевую посуду можно использовать время от времени. Качественная алюминиевая посуда имеет довольно толстые стенки и прочную окисную пленку, защищающую от окисления под действием кислых продуктов, — такая посуда наиболее безопасна.
* Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) — www.inserm.fr
Силикон: исследования продолжаются
Силиконовая посуда обладает естественными антипригарными свойствами: любое готовое блюдо легко извлечь, просто отогнув край эластичной формы.
Она особенно хороша для приготовления изделий из теста и меньше подходит для суфле и запеканок — из-за эффекта запотевания, который дает силиконовая поверхность. Поэтому изделия лучше вынимать из формы немедленно, еще горячими, чтобы сохранить румяную хрустящую корочку.
Стойкость силикона к воздействию высоких температур до сих пор изучается: одна из разновидностей этой посуды (на базе насыщенного кислородом силикона) была запрещена в Швейцарии из-за потенциальной опасности для здоровья.
Наш совет: выбирайте формы с максимальной термостойкостью и никогда не превышайте рекомендованной температуры.
Нержавеющая сталь: качество надолго
Самый распространенный материал для изготовления сковород и кастрюль — сплав железа, хрома и никеля. Посуда из нержавеющей стали прочна, практична и безопасна. Однако людям с аллергией на никель такую посуду использовать не рекомендуется.
Маркировка «Сталь 10/18» или «Хирургическая сталь» означает, что это сталь очень высокого качества, стабилизированная и устойчивая к коррозии. Такие изделия не следует перегревать: полированные поверхности чернеют и покрываются несмываемыми разводами.
Наш совет: выбирайте качественную толстостенную посуду с дном типа «сэндвич», которое равномерно распределяет тепло, давая возможность готовить с минимальным количеством масла и воды. Предпочтительнее крышки из нержавеющей стали: они отражают тепло внутрь посуды, позволяя сократить время термообработки.
Пластик: не перегревать
Посуда легкая, небьющаяся, хорошо сохраняет продукты, отличается невысокой ценой и компактностью. Чаще всего мы используем ее для приготовления пищи в микроволновой печи.
Однако не вся пластмассовая посуда термостойка. Поэтому нагревать ее не рекомендуется — за исключением специальных емкостей, предназначенных для разморозки продуктов.
При длительном либо сильном нагревании молекулы пластмассы могут проникнуть в пищу, особенно в содержащие жир продукты (мясо, творог...). Не рекомендуется класть горячую или жирную пищу в пластиковые емкости (жир легко впитывает в себя все вредные вещества). То же самое верно и по отношению к пищевой пленке, так как она не очень термоустойчива.
Наш совет: пластик идеален для сухих и холодных продуктов. При разогревании еды в микроволновке отдавайте предпочтение стеклу.
Медь: для особых случаев
Она ровно держит тепло, быстро нагревается, медленно остывает, пища не пригорает. Недостаток — способность к окислению: медь может вступать в реакцию с азотной кислотой, содержащейся в моющих средствах. Часто изнутри посуду покрывают другим металлом, чтобы медь не соприкасалась напрямую с продуктами. Качественная посуда из меди стоит дорого.
Наш совет: используйте ее для приготовления варенья — идеальное распределение тепла убережет от пригорания сахара.
Керамика: традиции и экологичность
Керамика не выделяет никаких вредных веществ. В горшочках из необожженной глины можно готовить без воды и жира — если предварительно ненадолго опустить посудину в воду. Но неглазированную керамику нельзя мыть с использованием моющих средств. Керамика довольно тяжелая, громоздкая и бьется. Кроме того, холодную керамику нельзя ставить в разогретую духовку.
Наш совет: читайте маркировку — краски, которыми покрыта посуда, могут выделять токсины.
Чугун: почти идеал
Посуда прочная, долговечная, равномерно нагревается, хорошо выдерживает высокие температуры. Знатоки настаивают на сковородах и сотейниках без покрытия: приготовленная в них еда имеет наилучшие вкусовые качества. Перед началом использования чугун следует прогреть с небольшим количеством масла, а после использования — протереть салфеткой, пропитанной маслом, и хранить в таком виде.
Наш совет: не используйте абразивные вещества — пища будет приставать ко дну.
Стекло: хрупкая красота
Посуда из стекла экологична, достаточно практична, выглядит очень эстетично, ее можно использовать и для приготовления блюд, и для их сервировки. Но она бьется, не выдерживает контраста температур, иногда ее трудно отмыть.
Наш совет: обращайте внимание на маркировку — там указаны степень термостойкости и то, является ли эта посуда небьющейся и ударопрочной.
Дерево: естественность
Главный недостаток: если поверхность повреждена и на ней остаются микрочастицы пищи, это создает благоприятную почву для микробов. Наиболее стойким в этом отношении считается бамбук.
Наш совет: деревянную утварь можно чистить крупной солью и протирать белым уксусом, это позволит устранить и микробов, и запахи.
Внимание к антипригарным покрытиям
Они позволяют готовить с минимальным количеством масла и дают возможность питаться с большей пользой для здоровья. Но использовать сковородки и кастрюли с антипригарным покрытием стоит только доказанно высокого качества.
Эксперты Американского агентства защиты окружающей среды, опираясь на исследования, проведенные в июле 2005 года*, предупреждают: использование посуды с низкокачественным полимерным покрытием может быть связано с риском выделения канцерогенных веществ.
Для чистки посуды такого типа нельзя использовать абразивы и раскалять ее до высоких температур, особенно без пищи. Менять посуду с антипригарным покрытием нужно, как только нарушается его целостность и поверхность утрачивает первоначальный вид.