Больному горлу поможет ячмень

В старину больное горло лечили отваром ячменной крупы. Он обладает активными смягчающими и обволакивающими свойствами, успокаивает кашель и снимает раздражение слизистых оболочек. Это лекарство можно использовать и для профилактики, и для лечения сезонных простудных заболеваний.

Классический рецепт приготовления отвара такой: 2 столовые ложки ячменных зерен залейте стаканом холодной воды и настаивайте 5 часов. Затем доведите до кипения и варите 10 минут. Отцеженный отвар пьют теплым в течение дня.

Если кроме боли в горле, вас беспокоят температура и кашель, можно использовать еще более простое средство. Замочите на ночь стакан промытых зерен ячменя в полулитре холодной кипяченой воды. Ешьте зерна на завтрак, тщательно разжевывая и запивая водой, в которой настаивалось зерно.

При остром, хроническом и упорном кашле, а также при воспалении легких поможет ячмень и солодка, передает ИА "Казах-Зерно". Ячменное зерно смешивают с корнем солодки в соотношении 4:1. Две столовые ложки этой смеси заливают 1,5 литрами воды и варят до выпаривания половины жидкости. Процедите отвар, добавьте чайную ложку меда и выпейте в течение дня за 5-6 приемов.

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