Магнитные бури в апреле 2012 года

Узнай, когда в апреле 2012 году будут магнитные бури и как защитить свой организм.

Для начала хорошая новость – самые сильные магнитные бури в 2012 году мы уже пережили. Были они в марте. В среднем в месяц случается 1-3 магнитные бури, а в марте 2012 было аж 8. Астрономы утверждают, за последние 10 лет в этом году самые сильные магнитные бури.

Предыдущий пик солнечной активности приходился на 2001-2002 годы. По словам астронома Ольги Гопасюк, солнечную активность разделяют на циклы по 11 лет, а сейчас длится 10-й год. Так что самый пик активности придется на 2013 год.

Как известно, причина магнитных бурь – мощных вспышки на Солнце. Солнечные вспышки в чем-то подобны ядерным взрывам. Заряженные частицы бомбят Землю со скоростью около 1,2 тысячи километров в секунду. И вот когда эти частицы ударяются о магнитное поле Земли и случаются магнитные бури.

Последствия сильной магнитной бури ощущаются несколько дней. По словам астролога Елены Николайчук, в период магнитных бурь возрастает количество семейных скандалов, разводов, грабежей, убийств. "Надо остерегаться участков на дорогах, где под землей течет вода и зданий с подземельями и погребами. Это места высокой активности магнитного поля", – подчеркнула астролог.

Магнитные бури в апреле 2012

6 апреля вероятна малая или умеренная магнитная буря. 7 апреля также будут некоторые геомагнитные возмущения. По мнению специалистов, 8 и 9 апреля магнитное поле Земли станет спокойнее.

А 10-11 апреля возможно еще одно небольшое геомагнитное возмущение. В конце апреля на Солнце ожидается серьезная вспышка класса М7, но она будет короткой, без выброса солнечного вещества, не приведет к геомагнитным аномалиям.

Как защитить здоровье во время магнитных бурь в апреле 2012

– уменьшить физические нагрузки,

– отказаться от алкоголя или хотя бы уменьшить его количество,

– можно принять таблетку аспирина для разжижения крови и снятия неприятных болевых ощущений,

– для уменьшения раздражительности можно принимать натуральные успокаивающие средства – валериану, настой пустырника, боярышника,

– в день магнитной бури хорошо попоститься, поскольку в крови увеличивается уровень холестерина,

– сердечникам надо соблюдать предписания врача и всегда иметь необходимые лекарства под рукой.

По словам кардиолога Игоря Гомонко, магнитные бури опасны прежде всего для тех, у кого повышенное или пониженное артериальное давление, болезни сердца.

Около 70% инфарктов и инсультов происходит на период магнитных бурь. По словам доктора, следует больше быть на свежем воздухе, избегать стрессов, а больным – не прерывать прием препаратов.

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