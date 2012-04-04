Шоколад поможет похудеть

Регулярное употребление шоколада помогает сохранить стройность фигуры. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета США. Они выяснили, что любители этого лакомства, несмотря на его калорийность, в среднем имеют более низкий индекс массы тела.

Исследователи предполагают, что содержащиеся в шоколаде калории не являются "нормальными" по своим свойствам. Они считают, что его ингредиенты усиливают метаболизм, то есть способствуют нейтрализации накопления жировой ткани.

Эксперты изучили данные около тысячи мужчин и женщин в возрасте от 20 до 85 лет и средним индексом массы тела 28 - то есть с лишним весом, но при этом не тучных. Помимо выяснения особенностей их диеты и образа жизни, ученые спрашивали участников исследования и о том, как часто они едят шоколад.

Те, кто чаще других употреблял сладкое угощение, по статистике оказались более стройными, чем изредка "балующие" себя им. При этом их обычный рацион не был в целом менее калорийным, а физические нагрузки больше, передает ИА "Казах-Зерно".

"Состав калорий, а не только их количество, имеет значение для конечного влияния на вес", - заключили ученые, опубликовавшие результаты своих исследований в последнем номере журнала "Акайвз оф интернал медсин" /Archives of Internal Medicine/. Вместе с тем, вид потребляемого участниками шоколада не уточнялся.

Ранее эксперты уже доказывали благотворность воздействия шоколада на организм человека. Употребление определенных его видов также связывается с понижением артериального давления, уменьшения риска возникновения заболеваний сердца и диабета.

newsland.ru