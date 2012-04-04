На Японию обрушился ураган

Мощный ураган обрушился вчера практически на всю территорию Японии.

Как передает ИТАР-ТАСС, в результате различных инцидентов погибли не менее четырех человек, десятки получили травмы различной тяжести.

В городе Номи в префектуре Исикава на побережье Японского моря шквальные порывы сбили с ног 82-летнюю женщину, которая вскоре скончалась от ранения головы. В этой же префектуре от травм при падении погиб пенсионер. Двое мужчин в различных местах были насмерть раздавлены обрушившимися на них обломками разрушенных ветром построек.

Поступают сообщения о рабочих, которых резкие порывы ветра сбрасывали со строительных лесов. Один из них получил перелом позвоночника.

Мощные ветры привели к крупным сбоям в работе транспорта - было отменено более 700 авиарейсов между различными городами страны. На время был изолирован от внешнего мира крупный аэропорт Кансай на юго-западе Японии, поскольку ветер парализовал движение по мосту, связывающий его с внешним миром. В то же время главный японский международный аэропорт Нарита под Токио пока работает в обычном режиме.

На трассы не вышли десятки скоростных поездов "Синкансэн" и обычных составов.

В Токио отменено движение примерно 30 проц городских электричек, запрещено движение пассажирских паромов. В городе Тояма шквалистые порывы опрокинули на скоростных дорогах 11 грузовиков. Ураган выбросил на мель в префектуре Айти строившийся там на одной из верфей сухогруз водоизмещением 10 тыс тонн.

Ураган вызван резким падением атмосферного давления и по силе сравним с мощным тайфуном. Скорость порывов в районе города Вакаяма составила почти 42 м/сек. Обычного человека с ног могут сбить порывы скоростью уже 25 м/сек. Высота волн во многих районах превышала 10 метров.