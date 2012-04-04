Диета Дюкана

Первый этап

Первый этап диеты Дюкана длится от 3 до 10 дней, в зависимости от количества лишних килограммов. Чем больше вы планируете потерять, тем дольше длится первый этап. Если вы планируете потерять менее 10 кг, то первый этап длится примерно 3 дня. В ходе первого этапа вы можете употреблять исключительно белковую пищу, например, мясо, рыбу, яйца и обезжиренные молочные продукты. Таким образом, вы как бы атакуете жировые клетки, расщепляя их. За первую фазу по отзывам о диете Дюкана худеющие теряют в среднем 2-6кг. Можно есть практически в любое время, и пить не менее 1,5 литров воды в день.

Желательно, чтобы это было 3 основных приема пищи, но если вам сложно выдержать трехразовое питание допускается введение 2 легких промежуточных приемов пищи. В ходе диеты запрещено употреблять сахар, жирное мясо, большое количество яиц при повышенном уровне холестерина, жирные молочные продукты. Соль и специи следует употреблять в ограниченном количестве, а жарить продукты можно только без масла.

Основной рекомендацией является осуществление на всех этапах диеты пеших прогулок и несложных физических упражнений. Диета запрещает также употребление алкоголя во время похудения.

На первом этапе врач настоятельно рекомендует включить в свой рацион 1,5 столовые ложки овсяных отрубей, которые являются очень полезными для организма.

Второй этап

Второй этап включает в себя более разнообразное меню. Теперь в рацион добавляются овощи. Продолжительность этого этапа составляет в среднем от одного до нескольких месяцев. В ходе этого периода некоторые дни являются чисто белковыми, а некоторые с добавлением овощей. Овощи можно запекать, варить и употреблять в сыром виде. Разрешается есть любые овощи, за исключением овощей, содержащих большое количество крахмала: картофель, морковь, свекла, бобовые, горох, рис, авокадо и некоторые другие. На этом этапе вы съедаете уже 2 столовые ложки отрубей в день.

Третий этап

Третий этап считается фазой закрепления. Продолжительность третьего этапа зависит от того, сколько килограммов вы потеряли за 2 предыдущие фазы. Каждый потерянный килограмм предполагает 10 дней закрепляющей фазы. На данном этапе рецепты диеты Дюкана становятся более разнообразными. Помимо белковой и овощной диеты, разрешается съесть 2 порции овощей с крахмалом в неделю, 2 кусочка хлеба, немного сыра, 1 порцию фруктов, за исключением бананов, винограда и черешни. 2 раза в неделю разрешается устраивать себе праздник, употребляя при этом все, что захочется. Раз в неделю обязательно надо устраивать белковый день, и съедать 2,5 столовые ложки отрубей в день.

Четвертый этап

Четвертый этап стабилизирует ваш вес. На этом этапе необходимо раз в неделю организовывать белковую диету в течение всего дня и съедать 3 столовые ложки овсяных отрубей в сутки. Не следует переходить на обычное питание с излишествами. Результат будет более крепким, если вы будете и дальше продолжать придерживаться рекомендаций.

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