Эстонцы - вторые в Евросоюзе по смертности от алкоголизма

Эстония занимает второе место в Европейском Союзе после Румынии (женщины) и Латвии (мужчины) по числу смертей от алкоголизма на душу населения. Об этом говорится в последнем докладе Всемирной организации здоровья (ВОЗ), сообщает новостной портал regnum.ru.

Отмечается, что доля смертей от алкоголя среди эстонок составляет примерно 12%, среди эстонцев - 27%, всего 18 тысяч смертей по данным за 2004 год.

Эстония также занимает второе место в ЕС после Латвии по числу зависимых от алкоголя женщин (примерно 8% от общего числа) и третье место после Литвы и Латвии по числу зависимых от алкоголя мужчин (примерно 31% от общего числа), сообщает ВОЗ.

По количеству выпиваемого алкоголя на душу населения Эстония занимает шестое место в ЕС (14, 05 литров), хотя и этот показатель заметно превышает средний по ЕС (12,5 литров). В Евросоюзе алкоголь считается третьим по причинам смерти после курения и высокого артериального давления, подчеркивают в ВОЗ.

В докладе ВОЗ также отмечается, что в странах Центральной и Восточной Европы (страны бывшего соцлагеря, кроме стран СНГ и южных Балкан) заметно хуже все статистические показатели по потреблению алкоголя, смертям и вызванным алкоголем болезням и социальным и экономическим проблемам.