В крови пилотов разбившегося в Тюмени самолета алкоголя нет

В крови пилотов разбившегося 2 апреля под Тюменью самолета АТR-72 алкоголя не обнаружено.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном управлении России.

По предварительным данным, самолет при наборе высоты уклонился влево от курса на 150° и, выполняя с развитием левого крена вынужденную посадку, задел левым двигателем поверхность земли, после чего развалился на части.

Также проведен предварительный осмотр места происшествия (по секторам) с фиксацией и фотосъемкой следов катастрофы, изъятием останков, личных вещей и документов. На вертолете произведен облет территории и фотографирование местности с воздуха. Три бортовых самописца, обнаруженные и изъятые ранее, переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

По уголовному делу назначена 31 судебно-медицинская экспертиза, производство которых поручено экспертам бюро СМЭ г. Тюмени.

Кроме того, следователями проведено 13 опознаний. Признано и допрошено в качестве потерпевших 12 человек, 1 родственник допрошен в качестве свидетеля. У 11 человек отобраны образцы для производства генетических экспертиз в случае возникновения необходимости их назначения.

В аэропорту городов Тюмень и Сургут, откуда прилетел борт, произведены выемки образцов топлива, а также документы по поступлению, хранению и выдаче топлива. Изъяты видеозаписи стоянки самолета в аэропорту и взлета, записи переговоров пилотов с диспетчерами, документация аэропорта (журналы готовности, суточные планы, дневники погоды и др.)

На месте происшествия, в аэропорту «Рощино», и в морге работают 38 следователей и руководителей следственных органов, 16 следователей-криминалистов. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в аэропорту Тюмени при взлете упал пассажирский самолет ATR-72, выполнявший рейс «Тюмень – Сургут». На борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. По последним данным, погиб 31 человек, 12 ранены.

"ЮТэйр-Украина", дочерняя структура российской авиакомпании "ЮТэйр", также планирует использовать самолеты ATR-72 материнской компании на внутриукраинских авиарейсах. "ЮТэйр-Украина", в частности, ожидает поступления в апреле-июне текущего года пяти самолетов ATR-72, на которых намерена выполнять регулярные рейсы из аэропорта Киев (Жуляны) в Харьков, Донецк и Одессу.