Немного фэн-шуй для весенней уборки

Фэн-шуй (дословно «ветер и вода») — это известная даосская практика символического освоения пространства, которая в последние годы стала чрезвычайно популярна в западном мире, и даже дизайн квартир создают с оглядкой на этот пункт. Древнее учение настаивает: благополучие ваше и вашего дома напрямую зависит от того, насколько вам удалось гармонизировать не только свой внутренний мир, но и то пространство, которое вас окружает... Весна — пожалуй, именно та пора, когда изменений хочется в первую очередь, так что, если вдруг вы решите изменить что-либо в своей жизни, а попутно вознамеритесь произвести генеральную уборку в доме (что весьма логично в преддверии Пасхи), то вот несколько максимально простых советов из области фэн-шуй.

1. Для начала, стоит помнить, что генеральная уборка, согласно практике фэн-шуй, это уже хорошо. Чистота вообще чрезвычайно важна, поскольку учение гласит: там, где грязь, скапливается негативная энергия. Нужно вовремя чинить или выбрасывать все сломавшееся и ненужное, даже самое мелкое. Засохшим цветам и вазонам — не место в доме, как и захламленным шкафам. Все это — излюбленные места «плохих» энергий. А еще стоит вовремя мыть окна.

2.В спальне лучше не ставьте растения, особенно, вьющиеся, потому что они, говорят специалисты по фэн-шуй, могут «воровать» вашу энергию. Если же без вазонов на подоконниках никак — обзаводитесь плотными шторами и опускайте их на ночь.А вот в других комнатах растения желательны.

3. В месте сна и романтики не размещайте аквариумы и современную технику. Говорят, все это плохо сказывается как на первом, так и на втором.Не место там и зеркалам. А вот в других комнатах вешайте зеркала спокойно и с удовольствием, главное, чтобы они были большими, новыми, чтобы в них было приятно смотреться. Нельзя только вешать их друг напротив друга, чтобы не сбивать энергию с толку. Не вешайте также напротив дверей.

4. Если ваша кровать размещена так, что вам приходится спать ногами к двери, — лучше перелечь в другую сторону или и вовсе передвинуть ее.

5. Повесьте в доме несколько колокольчиков, они, согласно поверьям, отпугивают плохую энергетику и привлекают хорошую. А вообще, в числе премудростей фэн-шуй найдется огромное количество советов «по любому поводу». Так, чтобы встретить любовь, пристройте в спальне розы розового цвета; чтобы найти работу — поставьте на кухне какой-либо черный предмет декора; чтобы лучше учиться — повесьте там, где занимаетесь, зеркало в рамке синего или голубого цвета; чтобы добиться мира в семье — зажгите в гостиной умиротворяющие зеленые свечи...

В общем, не очень научно, конечно же, однако, почему бы не попробовать и не проверить эффективность метода? Порой самые научные исследования бывают столь экстравагантны, что совершенно непонятно, какой из них толк, а тут он вроде бы как раз и присутствует. Тем более, что советы простые, а убраться все равно придется. Кстати, французские ученые подсчитали, что за последние несколько десятилетий женщины стали уделять уборки в несколько раз меньше времени, чем раньше, но при этом — все равно значительно опережают мужчин по этой части. Может, фэн-шуй заинтересует сильную половину человечества в порядке?.. Ведь по фэн-шуй на Востоке, в Японии, например, целые города проектируют и возводят! В частности, мужчины.

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