Для каждой девушки и женщины мир подчинен не обычному 365-дневному календарю, а совсем другому циклу. И события нашей сексуальной жизни напрямую от него зависят. Поэтому даже мужчинам очень важно суметь понять женский календарь.

У каждой женщины организм индивидуален и имеет свои особенности. В среднем, естественный женский цикл составляет порядка 28 дней. Каждый месяц организм вырабатывает репродуктивные гормоны, уровень которых повышается и понижается в различные периоды цикла, а это непосредственно влияет на эмоциональное и физическое состояние и, конечно же, на сексуальную активность. Давайте же попробуем понять основные тонкости женского цикла.

С 1 по 7 день:

Критические дни только начались. В это время в крови наблюдается чрезвычайно низкое содержание половых гормонов. Это приводит к минимальному выделению естественной смазки. Поэтому не лишним будет разнообразить прелюдию или воспользоваться лубрикантом. Зато, в это время ваша кожа особенно чувствительна и это даст вам возможность получить небывалое удовольствие от эротического массажа.

С 8 по 14 день:

С каждым днем содержание половых гормонов в крови увеличивается. Увеличивается и уверенность в себе. Это время, когда вы в состоянии здраво оценить поступки окружающих и контролировать свои собственные эмоции. По словам специалистов, это лучшее время для зачатия ребенка. Мысли о сексе, как правило, просто не покидают голову. А сам процесс доставляет огромное удовольствие.

С 15 по 21 день:

В эти дни вы чувствуете себя на высоте: шутки, хорошее настроение и заразительный оптимизм. Что касается сексуальное жизни, то эти дни по праву можно назвать затишьем перед бурей. Вы уже не думаете о сексе 24 часа в сутки, как на прошлой неделе, но готовы полностью отдаться своему партнеру с чувством, с толком и с расстановкой.

С 22 по 28 день:

Женский организм вступает в предменструальную фазу. Содержание половых гормонов в крови достигает пика. Именно в этот момент наблюдается, известный большинству процентов женщин, ПМС. Кстати, многие отмечают, что в эти дни немного меняется тембр голоса, он становится более приглушенным и звучит более сексуально. А сексуальное желание начинает гулять по максимальной амплитуде: полное равнодушие, а через час безумная страсть. Просто прислушайтесь к своему организму и постарайтесь его понять.

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