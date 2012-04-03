Горох наладит работу почек

Канадские ученые обнаружили, что в горохе содержатся вещества, способные положительно сказываться на работе сердечно-сосудистой системы и на функциях почек.

В горохе содержатся такие полезные вещества, как протеины и витамины. Важно также то, что в этом продукте нет холестерина. Определенная комбинация полезных веществ, содержащихся в экстракте гороха, оказывает заметное положительное воздействие на организм тех, у кого повышенное артериальное давление и как следствие - плохо функционируют почки.

Для людей, страдающих от гипертонии, экстракт гороха может стать прекрасной профилактикой почечных болезней. А тех, у кого диагностировано заболевание почек - это вещество защитит от гипертонии.

Ученые планируют создать из гороха добавку к пище, употребление которой в течение 6-8 месяцев снизит риск появления гипертонии и болезней почек на 20%.

vidomosti-ua.com