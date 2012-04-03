Как закрепить результат диеты?
Питание, богатое белком
Продукты, богатые белком, помогают успешно поддерживать вес после диеты, не давая ему вновь увеличиться. Об этом заявили датские диетологи, основываясь на результатах нового исследования.
Специалисты наблюдали за 700 европейскими семьями, в которых 938 взрослых людей имели избыточный вес. Они прошли двухмесячную программу похудения, суть которой – ограничить калорийность рациона. За это время каждый участник похудел, в среднем, на 11 кг. По окончанию диеты участники перешли на один из пяти типов питания с разным содержанием белков, жиров и углеводов.
Больших успехов в поддержании веса добились участники группы, которые придерживались режима питания, богатого белком: они отдавали предпочтение нежирному мясу, молочным продуктам, бобовым, зерновым продуктам и углеводам с низким гликемическим индексом.