Названа страна с лучшей медициной в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала страну с лучшей медициной в мире. Эталоном предоставляемых медицинских услуг стало государство, расположенное на острове в северной части Карибского моря.

Страной с самой лучшей медициной в мире признана Куба. Такой вывод представители ВОЗ сделали в ходе заседания в Гаване. Заместитель генерального директора ВОЗ доктор Анарфи Асамоа-Баа заявил, что мир должен поучиться у этой страны.

Так, всем известно, что Куба - страна долгожителей. И это потому, что высококлассная медицинская помощь оказывается всем гражданам бесплатно! Куба имеет высокие стандарты медицины, и их можно и нужно перенимать в качестве модели развития здравоохранения в других странах.

Помимо всего прочего на Кубе существуют компании, направленные на искоренение заразных болезней. А благодаря хорошему финансированию медицинские НИИ имеют все необходимое для опытов оборудование и занимаются разработкой лекарств нового поколения. Например, ими уже созданы вакцины против рака, а недавно было заявлено, что местные специалисты приступили к клиническим испытаниям лекарства от СПИДа на человеке.

Куба поставляет медицинские товары примерно в 40 стран, занимается обучением иностранных специалистов и помогает коллегам более чем в 32 странах.

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