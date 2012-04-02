В Эстонии проведена перепись населения

Перепись населения и жилых помещений в ночь на 1 апреля завершилась в Эстонии. Первоначальные данные будут опубликованы не позднее 31 мая, сообщает РИА «Новости».

По данным Департамента статистики страны, в ходе переписи было заполнено 1,327278 миллиона анкет.

Генеральный директор Департамента статистики Прийт Потисепп сообщил, что теперь начинается масштабная обработка данных, в рамках которой вся предоставленная информация будет упорядочена. Данные переписи будут опубликованы не позднее 31 мая.

"Департамент статистики благодарит всех жителей Эстонии, принявших участие в переписи населения и жилых помещений. Без содействия людей такой большой и общенациональный проект не удался бы", - сказал П.Потисепп.

С 31 декабря 2011 года по 31 января 2012 года в Эстонии проходил первый этап переписи, в ходе которого жители могли заполнить анкеты прямо в интернете. В электронной переписи приняли участие более 815 тысяч человек, или 62% от числа жителей страны. Второй этап переписи, в ходе которого переписчики обошли дома жителей страны, не принявших участие в электронной переписи населения через интернет, прошел с 20 февраля по 31 марта.

Согласно эстонскому закону о государственной статистике, участие в переписи является обязательным. В случае отказа может быть наложен штраф до 2 тысяч евро.

Предыдущие переписи проходили в 1881, 1897, 1922, 1934, 1941, 1959, 1970, 1979, 1989 и 2000 годах.