Пицца – рекордсмен по "нездоровой" соли

«Ресторанная пицца, которая реализуется «на вынос» содержит в своем составе просто лошадиную дозу соли. По результатам исследований ученых из ассоциации Association of London Environmental Health Managers и организации Consensus Action on Salt and Health, в этой пицце намного больше соли нежели, чем ее содержится в морской воде. А если сравнивать с готовой пиццей, которая продается в супермаркете, эта пицца содержит соли в 2,5 раза больше».

К примеру, анализ пиццы, взятой из ресторана Adam & Eve (Лондон) показал 10,57 грамма соли (на 100 грамм продукта в ней 2,73 грамма, притом воды Атлантического океана содержат всего 2,5 грамма). Учеными в общей сложности было обследовано 199 пиццы пепперони и маргарита. Ресторанные блюда «на вынос», а если быть точным – ровно половина из них, в своем составе содержала предельно допустимую в течение дня норму потребления соли, которая равна 6-ти граммам.

При этом в 84-х процентах пицц из ресторана, реализуемых «на вынос» были обнаружены крайне опасные для здоровья трансжиры, существенно повышающие риск сердечного приступа и инсульта. Что же касается готовых пицц из супермаркетов, то они все равно попали в перечень вредных продуктов, хотя и оказались менее вредными, передает ИА «Казах-Зерно».

Профессор Грэхам Макгрегор констатирует: «Правительство должного внимания проблеме контроля над качеством пищи не уделяет. Необходимо в срочном порядке сократить содержание соли в блюдах. Иначе, в противном случае, в самое ближайшее время может развиться эпидемия гипертонии, поскольку соль способствует повышению давления».

