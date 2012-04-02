Сладкий попкорн полезнее фруктов и овощей

Специалистам удалось установить, что сладкий попкорн содержит высокий уровень веществ антиоксидантов. Диетологи сообщают, что с данной точки зрения, попкорн является более полезным, чем овощи и фрукты, поскольку полифенолы в нем не растворены в воде, а также содержатся в значительно большем количестве, информирует News.com.au.

Такой же принцип стоит за тем, насколько полезными являются сухофрукты. Итак, в одной порции попкорна присутствует 300 мг полифенолов. Чтобы сравнить: порция фруктов содержит только 160 мг, сообщается в исследовательском отчете, который был представлен в Сан-Диего на собрании химического общества Соединенных Штатов.

Кстати, наиболее полезной оказалась шелуха на попкорне. Она содержит наибольше клетчатки и полифенолов, сообщает Джо Винсон, работающий в Университете Скрэнтон. Ученый не советует делать попкорн на масле либо в микроволновой печи, поскольку в таком случае он станет очень калорийным.

24inews.ru