Как обезвредить пестициды в овощах?

Чтобы уменьшить количество нитратов и пестицидов в овощах и фруктах, их нужно отваривать, рекомендует главный внештатный диетолог МОЗ Олег Швец. Эта процедура снизит содержание в них опасных веществ на 80%.

Чтобы снизить содержание нитратов в зелени, специалист советует вымачивать ее в холодной воде в течение 2-х часов. Тщательное мытье овощей и фруктов также уменьшает количество вредных веществ в них.

Овощи, накапливающие вредных веществ в кожуре (свекла, огурцы) необходимо очищать. Диетолог также подчеркнул, что свежевыжатый сок может храниться не более 1-2-х часов, - затем запускается процесс превращение бактерий в канцерогенные соединения.

glavcom.ua