7 ошибок худеющих

Скоро лето, и многие из нас если уже не сидят на диетах и активно худеют, то уж точно собираются. Однако у многих худеющих очень часто наблюдаются повторяющиеся ключевые ошибки, которые часто весь этот процесс сводят к ужасной пытке.

Почему диета не дает обещанного результата? Почему так происходит?

Lady.tochka.net определила ТОП-7 основных ошибок всех худеющих:

1. Больше и быстрее. Решив быстренько скинуть 5 кг, многие из нас решают прибегнуть к интенсивной диете, которая заключается в употреблении не более 1000 калорий в день. Для того, чтоб не набрать больше, в твоем рационе должны присутствовать только малокалорийные продукты, такие как цитрусовые или овощной суп, благодаря которым лишние килограммы начнут таять.

Да, они начнут таять, но есть и обратная сторона медали - употребление малого количества калорий влияет на процесс обмена веществ, за счет чего твой метаболизм замедляется. И когда ты прекратишь сидеть на такой диете, твое тело будет продолжать медленно сжигать калории, полученные за день при обычном рационе. Как результат - вес наберётся быстрее, и порой даже больше, чем до диеты.

Разумный процесс похудения – это потеря 300–400 г жира за неделю и не больше 500–800 г общего веса.

2.Отказ от завтрака. Отказываясь от завтрака, ты в результате получаешь ненасытное чувство голода в течении всего дня. А это уже пытка, которая в рабочем ритме чаще всего заканчивается перекусами печеньками и конфетками на рабочем месте и объемным обедом. Завтрак с высоким содержанием белка и клетчатки поможет снизить чувство голода на протяжение дня. Проведенные исследования доказали, что именно те люди, которые завтракают каждое утро, имеют больше шансов на то, чтобы сохранить свой вес в норме.

3.Обезжиренные продукты. Это не то же самое, что низкокалорийные продукты. Съев большой кусок обезжиренного торта, ты можешь съесть больше калорий, чем если бы это был меньший ломтик обычного торта. Лучший способ узнать, сколько жира, сахара и калорий ты получаете, проверить калорийность на этикетке.

4.Неправильное отношение к воде. Это одна из простейших ошибочных диет, которая не работает. Вода необходима для сжигания калорий. Если твой организм обезвожен, то обмен веществ замедляется, что приводит к медленному снижению веса. Доказано, что зрослые, которые пьют более восьми стаканов воды в день (1,5 литра) сжигают больше калорий, чем те, кто пьет меньшее количество. Добавь стакан воды к каждому блюду или закуске.

5.Прием мочегонных препаратов. Чрезмерное мочеиспускание приводит к обезвоживанию организма, от которого в первую очередь начинает страдать кожа. Недостаток влаги приводит к ее истончению и потере эластичности. Недостаток влаги бьет и по желчному пузырю, и по почкам. Именно они выводят из организма разбавленные в воде продукты обмена веществ и ксенобиотики (химию, консерванты, красители и т.д.). Если жидкости становится меньше, то концентрация этой гадости увеличивается. Это приводит к тому, что токсины объединяются друг с другом и превращаются сначала в песок, а потом в камни.

6.Ежедневные взвешивания. Важнее видеть долгосрочную целеустремленность в еженедельном взвешивании. Если твоей целью является потерять 1 килограмм в неделю, ты останешься довольна, видя снижение, как и задумывала. Это мотивирует, в отличие от ежедневных колебаний в прибавлении или снижения веса.

7.Невыполнимые обещания. Говорить себе, что ты потеряешь 10 кг за первую неделю - неправильно, ты изначально настраиваешь себя на поражение. Если ты знаешь, что твоя победа над весом потерпит фиаско, ты никогда не сможешь начать соблюдать диету. Если ты соблюдаешь диету и даже потеряла более 5 кг, психологически ты будешь разочарована тем, что не достигла своей цели. Реальные цели являются жизненным успехом в соблюдении диеты. Если ты не уверена в том, насколько твоя цель реальна, лучше проконсультироваться с диетологом.

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