Зеленый чай снижает уровень холестерина

Американские ученые пришли к выводу, что зеленый чай способен снизить общие показатели уровня «плохого холестерина».

В исследовании ученых приняли участие более 1 000 человек. В результате выяснилось, что зеленый чай снижал холестерин на 5 единиц больше, по сравнению с другими средствами для снижения уровня холестерина.

В исследовании учеными было протестировано и другие средства, капсулы, содержащие соединения катехина, а также и напиток зеленого чая. Авторы исследования уточнили, что зеленый чай оказался эффективнее капсул, но оказывал незначительный эффект. Зеленый чай не может повысить уровень «полезного холестерина» и не способен снизить концентрацию триглицеридов.

Однако следует заметить, что ученые не могут установить дозы катехинов, которые подходят человеку. В умеренных количествах зеленый чай безопасен и не вредит здоровью человека. Но людям с заболеваниями сердца и печени следует пить зеленый чай после рекомендаций с врачом. Зеленый чай можно употреблять для снижения уровня холестерина, но так как он содержит кофеин, некоторым людям нужна консультация врача.

mosclinic.ru