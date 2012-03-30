Порнография вызывает простатит

Увлечение мужчины порнографией повышает вероятность заболеть простатитом, заявили британские исследователи.

Они провели эксперимент с участием более 1 тысячи мужчин в возрасте 25-45 лет. Исследование показало, что среди тех, кто смотрит порнофильмы, больных простатитом вдвое больше, чем среди мужчин без подобного увлечения. Тенденция сохраняется независимо от возраста. Кроме того, мужчины из первой группы, в целом, чаще имеют проблемы с потенцией.

Исследователи объясняют эти показатели тем, что постоянное перевозбуждение, возникающее в результате просмотра порно, приводит к сбоям в работе половых органов.

likar.info