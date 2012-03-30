Ученые поняли, как лучше спасаться при пожаре

Исследователи иногда занимаются вопросами, которые обычному человеку вряд ли бы пришли на ум. Так, например, в этот раз ученых заинтересовали расчеты, которые бы смогли помочь с поиском ответа на вопрос «Как лучше поступить при пожаре: следовать за всеми — или спасаться самому?»

Оказалось, что попытки самостоятельного спасения более безопасны, чем доверие толпе, — сообщает препринт статьи на arXiv.org.Такой вывод стал плодом компьютерного моделирования ситуаций с разным количеством потенциальных участников (от нескольких сот — и до десяти тысяч).

В общем-то, нет ничего непредсказуемого в том, что большое количество людей в нескольких проходах — это проблема и причина заторов, которые в столь драматических обстоятельств могут стать причиной трагедии. При этом стоит учесть, что внутри такой «спасающейся группы» возможно возникновение разногласий, которое только еще больше замедлит процесс.

Только вот всегда ли именно выбор между «толпой» и «самостоятельностью» является определяющим при пожаре? Дело ведь еще и в знании того, где находятся выходы, и в их количестве, наконец. Впрочем, как бы там ни было, а проекты, моделирующие поведение людей в разных ситуациях, — тема, мимо которой проходят редкие ученые. Этот подход к решению проблем очень популярен. Впрочем, можно сказать, что заслуженно: он приносит свои плоды. Так, кстати, несколько лет тому назад ученые из Японии определили, что эвакуация из здания значительно упрощается в том случае, если с одной стороны от выхода есть какое-либо препятствие, а не свободное пространство.

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