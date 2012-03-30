Тимьян вылечит прыщи

На основе тимьяна, хорошо известного в качестве приправы, будет создано лекарство от прыщей. Британские ученые из Университета Лидс обнаружили, что растительная настойка борется с прыщами более эффективно и безопасно, чем популярные антибактериальные кремы.

В ходе исследования были изучены свойства настоек тимьяна, мирры и календулы при воздействии на бактерии Propionibacterium acnes, которые вызывают высыпания на коже. Все настойки подтвердили свою эффективность, но наиболее действенным оказался тимьян.

По словам специалистов, это открывает новые возможности борьбы с акне для людей с чувствительной кожей. Средства для лечения угрей на химической основе нередко вызывают раздражения, в отличие от растительных настоек.

Дальнейшие испытания должны показать, как настойки работают на молекулярном уровне.

medicinform.net