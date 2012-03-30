Красный перец – лекарство для сердца

Перец чили является средством профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают китайские ученые.

Исследователи из университета Гонконга изучали свойства алкалоида капсаицина и соединений из группы капсаициноидов. Эти вещества придают перцу чили жгучесть. С помощью лабораторных грызунов установлено, что капсаициноиды снижают уровень «плохого» холестерина, а также блокируют действие гена, который участвует в механизме нарушения кровоснабжения сердца и других органов. Блокирование этого гена приводит к расслаблению мышц и увеличению кровотока.

Таким образом, используя в разумных пределах перец чили в качестве приправы, можно улучшить состояние сердца и кровеносных сосудов, считают ученые.

compulenta.ru