Йогурт повышает настроение
08:57, 30 марта 2012Зарубежные новости
0
Кисломолочные продукты поддерживают психическое здоровье
Кисломолочные продукты поддерживают психическое здоровье человека, пришли к выводу специалисты из Техасского университета.
В ходе исследования они изучили механизм воздействия пробиотиков на микрофлору кишечника и обнаружили связь между состоянием желудочно-кишечного тракта и функционированием нервной системы.
Пробиотики, которые в высокой концентрации содержатся в кисломолочных продуктах, доставляют в микрофлору кишечника специальные нейроактивные соединения. Они, в свою очередь, положительно влияет на психологическое состояние человека.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter