Йогурт повышает настроение

Кисломолочные продукты поддерживают психическое здоровье человека, пришли к выводу специалисты из Техасского университета.

В ходе исследования они изучили механизм воздействия пробиотиков на микрофлору кишечника и обнаружили связь между состоянием желудочно-кишечного тракта и функционированием нервной системы.

Пробиотики, которые в высокой концентрации содержатся в кисломолочных продуктах, доставляют в микрофлору кишечника специальные нейроактивные соединения. Они, в свою очередь, положительно влияет на психологическое состояние человека.

likar.info