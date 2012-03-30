Йогурт повышает настроение

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08:57, 30 марта 2012
Зарубежные новости
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Кисломолочные продукты поддерживают психическое здоровье

Кисломолочные продукты поддерживают психическое здоровье человека, пришли к выводу специалисты из Техасского университета.

В ходе исследования они изучили механизм воздействия пробиотиков на микрофлору кишечника и обнаружили связь между состоянием желудочно-кишечного тракта и функционированием нервной системы.

Пробиотики, которые в высокой концентрации содержатся в кисломолочных продуктах, доставляют в микрофлору кишечника специальные нейроактивные соединения. Они, в свою очередь, положительно влияет на психологическое состояние человека.

likar.info

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