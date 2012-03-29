Американцы пожертвуют волосы для больных раком

17:06, 29 марта 2012
Зарубежные новости
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В стране объявили День донора волос

Первый Национальный день донора волос пройдет в Америке 27 апреля, сообщает The Huffington Post. Все желающие смогут пожертвовать волосы для создания париков, которые Американское онкологическое общество отправит больным раком женщинам. Начиная с 2006 года благодаря "волосяным" пожертвованиям Общество уже сделало 18 000 париков.

С инициативой пожертвовать свои волосы тем, кто борется с раковыми заболеваниями, выступила Лиз Хьюитт (Liz Hewitt), вылечившаяся от рака груди. На собрании в католической школе для девочек, где работает учительницей, она призвала учениц и преподавательниц подстричься вместе с ней.

"Я хочу, чтобы молодежь знала, как важно поддерживать свое здоровье...Также это мероприятие должно показать им, что существуют вещи более важные, чем внешний вид", - сказала Хьюитт в интервью CBS Minnesota.

На призыв учительницы откликнулось 32 человека, среди которых были сотрудники и учащиеся школы. Самые младшие из них посещают детский сад.

Производитель средств по уходу за волосами Pantene и журнал Seventeen поддержали эту инициативу и решили 27 апреля провести первый ежегодный Национальный день донора волос. Во всех американских салонах красоты в этот день пройдет акция: желающих отдать свои волосы на благотворительность будут стричь бесплатно или со скидкой. Некоторые салоны для поддержки акции пригласят звездных стилистов.

Пожертвования принимаются уже сейчас. К 23 марта Pantene собрал 311 000 пожертвований. О дне донора волос говорилось на телевизионных шоу, сайтах компаний-организаторов и в журнале Seventeen. У акции есть несколько условий: длина волос участников должна быть не менее восьми дюймов (20 сантиметров); окрашенные волосы принимаются только в том случае, если их цвет был получен при помощи красителей на основе природных компонентов. Также волосы не должны быть седыми, поскольку их тяжело использовать при изготовлении париков.
 www.med2.ru

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