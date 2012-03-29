Как лечить молочницу
Доктор Виктория Каверина рассказала, как вылечить молочницу.
Молочница, а на языке врачей – урогенитальный кандидоз, относится к эндогенным инфекциям. Эндогенные инфекции развиваются в результате усиленного роста микроорганизмов, которые колонизируют влагалище в нормальном состоянии. Урогенитальный кандидоз − это результат усиленного роста грибов рода Candida вследствие различных факторов.
Причины появления молочницы
– физиологические (беременность);
– механические (применение внутриматочных средств, тесное, синтетическое белье и др.);
– эндокринные (сахарный диабет);
– ятрогенные (применение антибиотиков, прогестерон-содержащих контрацептивов, лекарственных средств иммуносупрессивного действия);
– иммунодефицитные состояния (заболевания, которые передаются половым путем, аллергические состояния и заболевания).
Симптомы молочницы
– зуд, жжение, раздражение и отечность в области наружных половых органов, белые "творожистые", обильные выделения из половых путей;
– выявление грибов рода Candida при исследовании микроскопии мазка на микрофлору или бактериологическом (бак. посев из влагалища).
Как лечить молочницу
Клинические рекомендации заключаются в устранении факторов, которые способствуют развитию заболевания. Чтоб вылечить молочницу, необходимо проводить лечение сопутствующих заболеваний. Не стоит заниматься самолечением. И, в первую очередь, необходимо соблюдать гигиену.
Лечение проводится под наблюдением врача, который назначит противогрибковые лекарственные препараты. Перед назначением очень желательно учесть чувствительность к определенному препарату возбудителей инфекции.
Это можно узнать после получения результатов бактериологического анализа. Спектр современных препаратов для лечения молочницы достаточно широкий. Но все эти препараты лучше принимать по назначению врача.
А вот критерием эффективности лечения является исчезновение симптомов заболевания в сочетании с отрицательным результатом микробиологического анализа через 10 дней после лечения.