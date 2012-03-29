Доктор Виктория Каверина рассказала, как вылечить молочницу.

Молочница, а на языке врачей – урогенитальный кандидоз, относится к эндогенным инфекциям. Эндогенные инфекции развиваются в результате усиленного роста микроорганизмов, которые колонизируют влагалище в нормальном состоянии. Урогенитальный кандидоз − это результат усиленного роста грибов рода Candida вследствие различных факторов.

Причины появления молочницы

– физиологические (беременность);

– механические (применение внутриматочных средств, тесное, синтетическое белье и др.);

– эндокринные (сахарный диабет);

– ятрогенные (применение антибиотиков, прогестерон-содержащих контрацептивов, лекарственных средств иммуносупрессивного действия);

– иммунодефицитные состояния (заболевания, которые передаются половым путем, аллергические состояния и заболевания).

Симптомы молочницы

– зуд, жжение, раздражение и отечность в области наружных половых органов, белые "творожистые", обильные выделения из половых путей;

– выявление грибов рода Candida при исследовании микроскопии мазка на микрофлору или бактериологическом (бак. посев из влагалища).

Как лечить молочницу

Клинические рекомендации заключаются в устранении факторов, которые способствуют развитию заболевания. Чтоб вылечить молочницу, необходимо проводить лечение сопутствующих заболеваний. Не стоит заниматься самолечением. И, в первую очередь, необходимо соблюдать гигиену.

Лечение проводится под наблюдением врача, который назначит противогрибковые лекарственные препараты. Перед назначением очень желательно учесть чувствительность к определенному препарату возбудителей инфекции.

Это можно узнать после получения результатов бактериологического анализа. Спектр современных препаратов для лечения молочницы достаточно широкий. Но все эти препараты лучше принимать по назначению врача.

А вот критерием эффективности лечения является исчезновение симптомов заболевания в сочетании с отрицательным результатом микробиологического анализа через 10 дней после лечения.

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