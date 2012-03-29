Разговоры о диетах выдают низкую самооценку

Частые разговоры о своем весе и диетах – признак низкой самооценки человека и его склонности к депрессивным настроениям. К такому выводу пришли исследователи из Университета Аризоны.

Среди тем бесед, выдающих склонность к такому состоянию – разговоры о питании и спорте, обсуждение своей физической формы, высказывание страха поправиться, сравнение себя с другими людьми.

Выражение вслух сомнений по поводу своего веса характерно, в основном, для женщин. Возможно, это является одним из объяснений того, почему женщины страдают от депрессий чаще мужчин.

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