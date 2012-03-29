Здоровью стоит поучиться у собак

Ваш четвероногий друг может научить вас, как быть здоровым. Собаки отличаются гораздо более здоровым образом жизни, который следует перенимать и их хозяевам, считают врачи из США.

Первое, чему стоит поучиться у собак, это быть физически активными. "Посмотрите на собак – они хотят играть на улице все время! Они хотят бегать, использовать свои лапы и укреплять мышцы, развивать выносливость и сжигать энергию", - рассказывают эксперты.

Вторая здоровая привычка собак, во многом, благодаря хозяевам, – это строго определенное количество пищи. Обычно хозяин кормит своего питомца в определенное время и кладет ему в миску примерно одинаковые порции. К своему собственному питанию следует вырабатывать тот же подход.

Понаблюдайте, как и когда спит ваша собака. Для собаки сон – всегда в приоритете, о чем не следует забывать и людям.

Учитесь состраданию у своих четвероногих друзей. Собаки очень быстро прощают, а люди, способные забывать обиды, меньше злятся и испытывают меньше вредного для здоровья стресса.

Благодарность – одна из характерных черт собак. Людям стоит поучиться быть благодарными, поскольку это укрепить их отношения с окружающими и будет способствовать психическому и эмоциональному благополучию.

Кроме прочего, собаки не запираются в своих эмоциях и не стесняются выплескивать их, как это делают люди, отчего в их жизни гораздо меньше стресса, чем у их хозяев.

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