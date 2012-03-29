В голодные времена чаще рождаются девочки, чем мальчики. Такой вывод сделал социолог и демограф из Нью-Йоркского городского университета Шигэ Сун (Shige Song) в ходе масштабного исследования динамики соотношения полов в Китае в 20-м веке, пишет medportal.ru. Работа ученого опубликована 28 марта в журнале Proceedings of the Royal Society B.

В своем исследовании ученый основывался на данных, полученных во время общенационального опроса 1982 года, в котором приняли участие более трехсот тысяч китайских женщин, произведших на свет потомство в период с сентября 1929 по июль 1982 года. Этот период включал в себя и голод 1959-1961 годов, так называемый "голод Большого скачка", считающийся одной из крупнейших социальных катастроф 20 века. Тогда в Китае погибло по разным оценкам от 20 до 40 миллионов человек.

Шигэ Сун обнаружил, что в интервале между апрелем 1960 года, через год после начала голода, и октябрем 1963 года, то есть почти через два года после его завершения, на свет появилось значительно меньше мальчиков, чем девочек. Если в начале этого периода соотношение составляло 109 мальчиков на каждые 100 девочек, то в конце - 104 мальчика на 100 девочек, что с демографической точки зрения является очень существенным изменением. Показатели соотношения полов вернулись к прежним значениям лишь к июлю 1965 года.

Ученый отмечает, что полученные данные подтверждают гипотезу о зависимости половой принадлежности потомства от условий окружающей среды. Согласно этой теории, для выживания популяции в условиях голода женщины должны производить на свет больше девочек и меньше мальчиков, так как последние более уязвимы и недостаточное питание оказывает значительно более негативное влияние на их здоровье и выживаемость, чем на здоровье и выживаемость женских особей. Соответственно, впоследствии от мужской части популяции будет получено меньше потомства, чем от женской.

Стоит отметить, что результаты работы американского ученого также согласуются с выводами, к которым ранее пришли исследователи, изучавшие влияние сильнейшего землетрясения в Чили в 2005 году на беременных женщин. Выяснилось, что жительницы региона, находившиеся в то время на втором и третьем месяце беременности, произвели на свет на 5,8 процента больше девочек, чем в обычное время. Авторы исследования предположили, что таким образом проявляется природный механизм, направленный на выживание популяции в условиях масштабных катастроф.