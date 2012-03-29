Больница оплатит жертве врачебной ошибки услуги суррогатной матери

Омская больница не смогла оспорить решение суда об оплате услуг суррогатной матери, к которой одна из пациенток обратилась после безосновательного удаления матки. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1 добивалась отмены постановления Кировского районного суда Омска, вынесенного в январе 2012 года, сообщает пресс-служба областного суда.

Сотрудники медучреждения удалили матку пациентке, у которой на раннем сроке прекратилось развитие беременности. Как выяснилось позже, хирургическое вмешательство было выполнено в отсутствие показаний к его проведению. По решению суда, за врачебную ошибку омская ГКБ номер 1 заплатила пациентке 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

После этого пострадавшая женщина и ее супруг воспользовались услугами суррогатной матери. В 2009 году она родила семейной паре сына. Родители решили взыскать с больницы стоимость оказанной медицинской помощи. Согласно предоставленным в распоряжение суда счетам и чекам, в общей сложности на услуги суррогатного материнства омичи потратили около миллиона рублей.

Кировский районный суд счел требования супругов законными и постановил взыскать с медицинского учреждения 1 063 тысячи рублей. Представители больницы пытались оспорить это решение в областном суде. По их мнению, отец, выступавший в качестве истца, мог не прибегать к услугам суррогатной матери, а завести ребенка от другой женщины или воспользоваться усыновлением. Однако, рассмотрев доводы сторон, областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

Медпортал