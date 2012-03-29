Как аборт влияет на будущих детей?

Репродуктивное здоровье человека зависит от того, делала ли его мать аборты в прошлом. К такому выводу пришли американские генетики.

Эксперты проанализировали данные о состоянии здоровья людей, матери которых до появления их на свет искусственно прерывали беременность. Выяснилось, что около 70% женщин, чьи мамы ранее делали аборт, имеют проблемы с репродуктивной функцией.

Генетики считают, что через прерывание беременности женщина генетически настраивает свой организм и организм будущего потомства на то, чтобы в дальнейшем не продолжать род. Другой причиной является то, что аборт часто влечет за собой проблемы со здоровьем, что сказывается и на здоровье ее будущих детей.

medicinform.net