Как похудеть при помощи семян льна

Вы все еще находитесь в поисках волшебного средства, избавляющего от лишних килограммов, а заодно и от сопутствующих им болезней? Тогда уделите внимание рецептам народных целителей, которые предлагают использовать семена льна для похудения и общего оздоровления организма.

Коротко о пользе семян

Семена льна содержат в своем составе богатый перечень микроэлементов и витаминов. Кроме того, они включают слизь – именно это и играет главную роль в плане избавления от лишнего веса. Слизь обволакивает пищевод и желудочно-кишечный тракт, что гарантирует отсутствие чувства голода, а также способствует эффективному очищению организма.

Современные ученые выяснили также, что в состав льна входит так называемая кислота Омега-3 – она регулирует уровень холестерина в крови, что заметно улучшает самочувствие людей с лишним весом.

Рецепты отваров и настоев для похудения

Существует несколько вариантов приготовления настоев из семян льна:

• В термос насыпьте столовую ложку семян, залейте 2 стаканами крутого кипятка и оставьте настаиваться на ночь. Утром настой процедите, и принимайте трижды в день по 100 миллилитров за полчаса до еды.

• Залейте стаканом кипятка столовую ложку семян, поставьте на очень слабый огонь и варите около получаса. Принимайте отвар по схеме, приведенной в первом рецепте.

• Сварите компот из свежих или высушенных фруктов с добавлением некоторого количества семян (этот показатель зависит от объема посуды и строго не регламентируется). Семена наполняют компот полезными микроэлементами. Благодаря слизистой консистенции они превращают напиток в сытный и вкусный кисель, употребление которого не только препятствует появлению чувства голода, но и очищает кишечник.

Особые рекомендации по применению

Готовить настои необходимо каждый день, поскольку хранить их более суток нельзя – богатый состав является благодатной средой для размножения бактерий.

Еще один важный момент – при употреблении настоев возможны неприятные ощущения в области печени (в некоторых случаях). Это объясняется повышенным содержанием льняного масла в семенах.

Употребляя настои, приготовленные по приведенным выше рецептам, вы не только избавитесь от нескольких килограммов, но и насытите организм важными для его функционирования минеральными веществами и витаминами. Само собой разумеется, это принесет лишь пользу.

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