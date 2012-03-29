Аромат еды поможет сбросить вес

Скорость употребления пищи зависит от ее запаха, выяснили нидерландские диетологи. Обнаружена закономерность: чем более яркий аромат у еды, тем тщательнее человек пережевывает пищу, откусывая небольшие кусочки.

Такие данные получены в результате эксперимента с участием добровольцев в возрасте 26-50 лет. Оказалось, что меньше сладостей съели те участники, чьи пирожные были самыми ароматными.

Это свойство может стать основой для новой диеты, считают исследователи. Ведь, как известно, быстрая еда провоцирует развитие ожирения, так как мозг не успевает «поймать» момент насыщения. А при тщательном пережевывании организм насыщается быстрее. Таким образом, пища с сильным ароматом поможет похудеть, считают исследователи.

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