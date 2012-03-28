Цвет волос влияет на силу боли
12:52, 28 марта 2012Зарубежные новости
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Рыжеволосым - хуже всего
Рыжеволосые от природы люди чувствуют боль острее, чем люди с другим цветом волос, установили исследователи из Университета Саутгемптона.
В ходе эксперимента добровольцев с разным цветом волос под наркозом подвергали воздействию небольшого электрического заряда. Выяснилось, что реакция на боль у всех рыжеволосых была сильнее, чем у участников эксперимента, обладающих другим цветом волос.
Ученые предполагают, что такая реакция на боль связана с особым типом кожи рыжеволосых – она более чувствительна. Рыжий цвет волос передается генетически. Таким образом, им необходимы более высокие дозы обезболивающих препаратов, заключили ученые.
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