Цвет волос влияет на силу боли

Рыжеволосые от природы люди чувствуют боль острее, чем люди с другим цветом волос, установили исследователи из Университета Саутгемптона.

В ходе эксперимента добровольцев с разным цветом волос под наркозом подвергали воздействию небольшого электрического заряда. Выяснилось, что реакция на боль у всех рыжеволосых была сильнее, чем у участников эксперимента, обладающих другим цветом волос.

Ученые предполагают, что такая реакция на боль связана с особым типом кожи рыжеволосых – она более чувствительна. Рыжий цвет волос передается генетически. Таким образом, им необходимы более высокие дозы обезболивающих препаратов, заключили ученые.

likar.info