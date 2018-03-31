Синдром менеджера: чем грозит жизнь в офисе?

Медстатистика пока отсутствует

Итак, самые распространенные профессиональные заболевания менеджера не признаются таковыми ни нашим законодательством, ни медицинскими документами, и само государство пока не обязывает работодателей предоставлять таким сотрудникам право на особый режим труда, сокращенное рабочее время или иные компенсации. И в настоящее время профессиональные заболевания белых воротничков занимает крайне узкий сегмент исследований в области профессиональной патологии как научной дисциплины.

Поэтому достоверные данные о количественном и качественном соотношениях профессиональных заболеваний в управленческом звене организаций и предприятий пока отсутствуют, и медицинская статистика по этой проблеме находится на уровне разрозненных сведений и научно необоснованных сообщений об отдельных заболеваниях в СМИ. И это несмотря на тот факт, что офисные работники сегодня — массовая профессия, их численность составляет более 60-70% всего работающего населения. В Украине не вели таких исследований, по, например, в России подсчитали, что количество офисных работников, обратившихся в течение периода с 2007-го по 2010 год к врачам с самыми разными жалобами, составило около 470 тысяч человек.

Синдром хронической усталости

Особняком здесь стоит недавно открытое инфекционное заболевание, которое с тех пор прочно ассоциировано с профессией менеджера. Это заболевание известно под бытовым названием синдром менеджера, поскольку впервые о нем заговорили после того, как в 1986 году в курортном районе штата Невада (США) обратили внимание на больных этим синдромом. Это были молодые, преуспевающие люди, страдающие от непонятной, не проходящей и после отдыха усталости. Но на языке медицинской терминологии эта патология сегодня звучит как синдром хронической усталости или СХУ, и возникает отнюдь не только у людей, занятых административно-управленческой деятельностью, хотя и верифицируется у них гораздо чаще, чем в населении в целом.

Сначала краткая справка об этом заболевании. В 1988 году американскими исследователями в культуре лимфоцитов, выделенных из периферической крови 11 человек был обнаружен вирус, который получил название ВГЧ-6. Учитывая его тропизм к Т-лимфоцитам, он был отнесен к подсемейству гамма-герпесвирусов. Этиологическая роль в патологии человека вируса герпеса человека 6 типа доказана в отношении двух самостоятельных заболеваний: внезапной экзантемы у детей раннего возраста и синдрома хронической усталости у взрослых. Позднее была доказана этиологическая роль ВГЧ-6 в возникновении данного синдрома. Хотя до настоящего времени остается неясным, связан ли синдром хронической усталости этиологически с инфицированием вирусом герпеса человека 6 типа, или же болезнь является следствием реактивации латентной инфекции, т. е. ВГЧ-6 играет патогенетическую роль. В отличие от внезапной экзантемы, синдром хронической усталости — болезнь взрослых.

Заболевание передается различными путями. Прежде всего частое обнаружение вируса герпеса человека 6 типа в слюне практически здоровых людей говорит о возможности воздушно-капельного пути передачи. Восприимчивость к вирусу герпеса человека 6 типа всеобщая. Заболевание начинается с повышения температуры тела до субфебрильных цифр, выраженной ночной потливостью. На этом фоне отмечаются умеренные катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, генерализованная лимфаденопатия, а в последующем психические расстройства, проявляющиеся подавленностью, нарушением сна, чувства равновесия. Больные с трудом выполняют свою обычную работу из-за выраженной слабости и быстрой утомляемости. У 85-90% больных развивается хроническая слабость, приводящая к полной потере трудоспособности.

Мы пока еще животные…

А вот, что говорят эксперты о несчастье, постигшем офисных трудоголиков. Так, например, психотерапевт, нарколог, член психоаналитической ассоциации Яков Дорожкин считает, что в синдроме менеджера виноваты среда и сам человек. Именно нарушение биологического равновесия внутри организма он называет главным фактором, провоцирующим СМ. Механистичность работы, переживания за состояние бизнеса, страх увольнения или страх банкротства, искусственная среда обитания — все это воздействует на психику в течение нескольких лет и в итоге приводит к стойкому нарушению трудоспособности. "Мы по устройству своему пока еще животные и по-прежнему нуждаемся в солнечном свете, уютном жилище, нам, как и раньше, приятнее жить среди природных звуков, цветов и запахов, — говорит Яков Дорожкин. — Среда обитания современного трудоголика, как правило, полностью противоречит этим условиям".

Как бы не рассуждали медики об этой патологии, в определении основных ее симптомов они единодушны. Если у человека наблюдается повышенная утомляемость или постоянная, не проходящая усталость, чувствуется эмоциональное истощение, не покидает ощущение тупика и бессмысленности происходящего вокруг, пропал интерес к семье, отдыху, поездкам, книгам, друзьям, животным, природе — это верные признаки СХУ.

Но, пожалуй, главная особенность, позволяющая отличить синдром менеджера от обычной депрессии, а патологическую зависимость от работы — от нормального трудолюбия, — отвращение к своей профессиональной деятельности. При синдроме менеджера все, что связано с работой, вызывает отвращение: утренний подъем, путь на работу, сам офис, коллеги, начальник, подчиненные, раздражают их разговоры, звуки факса, принтера, телефонных звонков, противно само рабочее место и электронный ящик, заваленный сообщениями. Это классические признаки СХУ, однако, как полагает Яков Дорожкин, такой хрестоматийный набор симптомов в жизни встречается редко. В реальности синдром менеджера обрастает множеством дополнительных признаков, маскируется под другие болезни. "У нас как принято? Устаешь на работе — сам Бог велел выпить вечером для снятия напряжения. Поэтому и лечится СМ нередко как обычный алкоголизм или наркомания. Или как затяжная непонятная инфекция. Замаскированных форм синдрома менеджера множество", — рассказывает Дорожкин.

Он вспоминает, как в конце 90-х годов среди его пациентов все чаще стали попадаться "нетипичные" алкоголики и "неправильные" наркоманы. Их нетипичность заключалась в том, что они, как правило, обладали здоровой наследственностью и были прекрасно адаптированы к социуму, т. е. имели престижные квартиры, новые иномарки и хорошую перспективу карьерного роста. При этом они рассчитывали в жизни только на себя и отдавали работе все свободное время. Всем им было от 24 до 45 лет. Еще один нехарактерный признак — при смене обстановки алкоголизм и наркозависимость у таких пациентов проходили самостоятельно и не требовали специфического лечения. Теперь доктор Дорожкин понимает, с какой болезнью он имел дело.

Сегодня, как замечают все опрошенные эксперты, синдром хронической усталости — еще более частое и типичное явление, нежели пятьдесят лет назад. Напасть находит не только на владельцев и топ-менеджеров, но и на руководителей среднего звена, и даже на рядовых сотрудников.

В Германии будут бороться с эмоциональным сгоранием на работе

В то же время в цивилизованных странах решили серьезно бороться с этой болехнью. Так, Министерство труда Германии начнет с 2012 года масштабную программу по борьбе с синдромом эмоционального сгорания на работе. Об этом глава ведомства Урсула фон дер ЛЯЙЕН заявила в интервью Saarbruecker Zeitung.

По ее словам, каждый третий немец, который досрочно уходит на пенсию, делает это потому, что психологически не справляется с требованиями работодателя. Большинство из них уходят с работы еще до 50 лет, что является большой потерей как для компаний, так и для общества. На компенсацию за выпавшие рабочие дни, лечение и досрочные пенсии тратятся миллиарды евро в год.

Как передает Лента.ру, в ФРГ работодателю грозит наказание от штрафа вплоть до тюремного заключения, если он нарушает закон об охране труда, в том числе в отношении психологического состояния подчиненных. Этого уже достаточно, с точки зрения законодательства, так что более суровых законов правительство принимать не планирует. Однако, как показывают социологические исследования, семь из десяти компаний не уделяют этой теме достаточного внимания: или не осознают проблему, или не понимают, как с ней бороться.

Сейчас выход на пенсию в Германии возможен с 65 лет, однако с 2012 года этот возраст начнет увеличиваться на месяц каждый год. В итоге, к 2029 году пенсионный возраст будет поднят до 67 лет. Власти объясняют это увеличением продолжительности жизни. По словам фон дер ЛЯЙЕН, за последние десять лет число работающих граждан старше 55 лет выросло в два раза, старше 60 лет - на 150 процентов.

Вера Онопко.

