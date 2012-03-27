Упал первый советский метеоспутник "Метеор"

Первый советский метеорологический спутник "Метеор-1" сошел с орбиты и упал в районе Земли Королевы Мод в Антарктиде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны по войскам Воздушно-космической обороны (ВКО).

«По данным Главного центра разведки космической обстановки войск ВКО, вхождение в плотные слои атмосферы фрагментов космического аппарата «Метеор 1-1» произошло в 02:17 по московскому времени во вторник», - сообщил представитель пресс-службы полковник Алексей ЗОЛОТУХИН.

Метеоспутник был запущен 26 марта 1969 года с космодрома Плесецк и проработал около года - в июле 1970 передача данных с аппарата прекратилась. Масса аппарата составляет 1,4 тонны. На борту аппарата располагались две камеры и инфракрасный радиометр.