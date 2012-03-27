В Мексике одновременно более 6 тысяч людей занимались аэробикой

В Мексике установлен мировой рекорд по количеству людей, одновременно занимавшихся аэробикой, передает ИТАР-ТАСС.

На центральной площади мексиканской столицы - Сокало собралось более 6,6 тыс. человек разных возрастов. В течение почти 48 минут они занимались аэробикой под разные мелодии, включая сальсу и реггетон.

Для установления нового мирового достижения любителям аэробики требовалось присутствие всего 2,1 тысячи человек, однако энтузиастов собралось намного больше. Перед установлением рекорда они в течение почти трех месяцев проводили репетиции, отрабатывая синхронность в исполнении физических упражнений под музыку.

Достижение мексиканских любителей аэробики официально зарегистрировали представители Книги рекордов Гиннесса. Сразу после его установления часть зрителей, присутствовавших на Сокало, выразила желание принять участие в занятиях под музыку, чтобы в будущем принять участие в установлении нового рекорда.



